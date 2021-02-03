قلق من ارتفاع إصابات كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت- اعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن قلقها من تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين، موضحة انها تقدم كل ما يلزم لتأمين الأسرة اللازمة للمرضى بالمستشفيات إن دعت الضرورة، خصوصا مع وصول المستشفيات الى طاقتها الاستيعابية الكاملة.

واشارت الاونروا في بيان الى ان العدد الاجمالي للمصابين بفيروس كورونا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصل الى اربعة الاف و681 اصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 163 وفاة معظمهم من كبار السن ومن ذوي الأمراض المزمنة.

واضافت ان وزارة الصحة اكدت شمول اللاجئين الفلسطينيين ضمن الخطة الوطنية للتلقيح مجانا أسوة باللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، لافتة إلى أنه تم التوافق على التعاون لإيجاد مراکز تلقيح قريبة من المخيمات والتجمعات السكنية الفلسطينية، حيث سيكون التطعيم على مراحل ستشمل المرحلة الأولى العاملين في القطاع الصحي والمسنين، اضافة إلى المرضى الذين يعانون أمراضا قد تؤثر عليهم في حال إصيبوا بالعدوى.

وكانت الاونروا عقدت اجتماعا مع ممثلين عن اللجان الشعبية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والمؤسسات والهيئات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المحلية والدولية لمتابعة وتنسيق آليات العمل لمواجهة فيروس كورونا.- (بترا)