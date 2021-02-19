“قمامة” تتساقط من نوافذ المركبات.. وغياب الحس بالمسؤولية يتضاعف

مجد جابر

عمان – على إحدى الإشارات الضوئية المزدحمة، يفتح سائق نافذة مركبته، بعد انتهائه من تناول بعض الأطعمة، ليكون تصرفه الأول، رمي الأوساخ المتبقية والقمامة في الشارع العام وعلى مرأى الجميع من دون أن يرف له جفن، وبكل ثقة، وكأن ما قام به عمل بطولي!

الدهشة والاستغراب هي المشاعر التي سيطرت على هند التي شاهدت سلوك هذا الرجل، وتصرفه بهذه الطريقة المثيرة للاشمئزاز، مبينة أن أكثر ما أزعجها أنه قام بهذا السلوك أمام أطفاله الذين كانوا برفقته، وبالتأكيد كما تقول، سيتبعون السلوكات ذاتها لاحقا، ويقلدون ما يقوم به والدهم.

كل تلك الأسئلة في ذهن هند، جعلتها تصاب بحالة من الإحباط، مستغربة من وجود أشخاص يتصرفون بهذه الطريقة التي وصفتها بـ”الهمجية” وغير الحضارية على الإطلاق، الى جانب عدم شعورهم بأي نوع من تأنيب الضمير، بل على العكس يتعاملون مع الموقف وكأنه تصرف طبيعي.

ولعل هذا التصرف، وتلك الممارسات والسلوكات يتم مشاهدتها يومياً إما على الإشارات الضوئية أو في الحارات والشوارع الفرعية وحتى الحدائق العامة، وهو أمر مستهجن جداً من قبل فاعليه، ويعكس ضررا كبيرا على الشخص والمجتمع والبيئة بشكل عام.

تلك الظاهرة القديمة الجديدة، ما تزال حاضرة في المجتمع، من قبل أشخاص يغيب عنهم الشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم، يفتقدون للقيم، يتصرفون بلا حسيب ولا رقيب، ولا إحساس بالاهتمام تجاه البيئة التي يعيشون فيها.

هذه التصرفات أنانية وبعيدة عن حس المسؤولية، لا تظهر مع الشخص فجأة ولا بشكل عفوي، إنما التربية والتنشئة الاجتماعية تسهمان بها منذ الصغر وتبقى حتى مراحل متقدمة، ويقتدي الصغار بتصرفات الأهل.

الفقرة 22 من المادة 37 من قانون السير الأردني (49) لسنة 2008، تنص على غرامة مالية بقيمة (20) دينارا فقط لمن ارتكب مخالفة (إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات)، لما في هذا الفعل من مخالفة بيئية مضرة لها جوانب سلبية عديدة، وتؤثر على المنظر العام، خصوصاً أنها تعكس تصرفات غير حضارية، لذلك هنالك متابعات مستمرة لكل من يخالف القانون ويتبع مثل تلك السلوكيات.

ويذهب الاختصاصي الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي، إلى أنه للأسف الشديد هذه الظاهرة يتم مشاهدتها في كل مكان على الإشارات والشوارع الفرعية وفي الحارات والأماكن العامة، مبينا أن السبب الرئيسي يعود الى عدم تقدير البيئة واحترامها، كذلك تزداد مع تجاهل الآخرين حينما يشاهدون هذه التصرفات.

ذلك السلوك نابع من الشعور بغياب المساءلة القانونية والعقوبات الرادعة، وعدم المتابعة والملاحقة، فالرادع لابد أن يكون أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا، وأن لا يرضى الشخص بقيامه بمثل هذا السلوك المعيب، وإنه، وفق الخزاعي، ينم عن غياب الاحترام للبيئة والذوق العام.

ويشير الخزاعي الى أن هذه السلوكات نابعة في الأساس من التربية الاجتماعية وأحيانا التقليد، فالشخص يعتاد على رؤية هذا السلوك واعتباره أمرا طبيعيا، وهناك من يراه سلوكا عدوانيا مع الطبيعة بشكل عام والممتلكات العامة.

ويضيف الخزاعي أن الناس يتحاشون في كثير من الأحيان، التحدث أو التعامل مع هذه الفئة لمعرفتهم أن شخصا بهذا السلوك من المؤكد أن ردة فعله ستكون سلبية وغير لائقة، وليس هناك داع للدخول معه في جدل ونقاشات قد تتحول الى مشاجرات، ما يجعل العديدين يتغاضون عما يرونه أمامهم، لكن في ذلك ضعف وغياب للنضوج، وقبول مبطن بهذه التصرفات.

إلى ذلك، الشخص الذي يقوم بهذا السلوك يعتبر أن بإمكانه القيام بأي شيء يريده في الشارع أو المتنزه من دون محاسبة وأن ذلك برأيه حرية شخصية، لا يجوز لأحد أن يتدخل بما يقوم به.

ويؤكد ضرورة أن لا يتجاهل الآخرون تصرفات يرونها أمامهم من شخص غير مسؤول يرمي النفايات ويلوث بيئته ومجتمعه، فلابد من ردعه ليتوقف عن ذلك.

الاختصاصي التربوي والنفسي الدكتور موسى مطارنة، يبين أن هذا السلوك مرتبط بشكل أساسي بالتربية، فالنظافة العامة هي منهج حياة، وما غير ذلك هو سلوك يتناقض مع الخلق والتربية، ومن يقوم به هو شخص مستهتر ولديه خلل في شخصيته وأفكاره وغير مسؤول.

وبالتالي، كثير من هذه المشاهدات، تعد جريمة بحق الوطن والإنسانية وحق نفسه، وليس لديه أي إحساس بالمسؤولية ونتائج هذا السلوك، مبيناً أنه شخص أناني من خصائصه عدم العطاء والتفكير في نفسه فقط من دون معرفة نتائج ما يقوم به على البيئة والمجتمع.

ويشير مطارنة الى أن هذا الإنسان عدو نفسه وبيئته ويعاني من إسقاطات نفسية، ولابد أن يكون هناك عقوبة اجتماعية وقانونية، تحاسب من ليس لديهم ضمير، لافتا إلى أن الأخلاق التربوية الدينية تحث الفرد على إزالة الأذى والقمامة من الشارع.

ووفق مطارنة، على هؤلاء الأشخاص أن يدركوا ذلك، وأن مسؤوليته الاجتماعية تتطلب حماية الآخرين وعدم التسبب بأذية أحد بتصرفاتهم السلبية، لافتا إلى أنه إذا كانت أخلاق الشخص وتربيته لا تمنعه ولا تردعه، فلابد من مخالفات قانونية ليكونوا عبرة لغيرهم.