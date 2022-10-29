قمة الألعاب الإلكترونية في الأردن الشهر المقبل بحضور 700 مشارك

إبراهيم المبيضين



عمان- قال الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني نور خريس إن “الأردن سيشهد الشهر المقبل انعقاد “قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الحادية عشرة” بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية، وبالتعاون مع رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية.

وتوقع خريس ان تشهد القمة مشاركة 700 مشارك وخبير وشاب من المهتمين والعاملين في صناعة الألعاب الإلكترونية التي تشهد نموا متزايدا مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت حول العالم.

وبين خريس في تصريحات خاصة لـ ” الغد” أن القمة التي تنعقد وجاهيا العام الحالي يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر المقبل ستستضيف المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية ” Pocket Gamer” الذي تنظمه شركة ” Steel Media العالمية للمؤتمرات.

يأتي ذلك في وقت تقول فيه أرقام عالمية أن صناعة الألعاب الإلكترونية بجميع أنواعها وأجهزتها حول العالم سجلت خلال العام الماضي إيرادات بحجم 180.3 مليار دولار.

وبين خريس ان القمة ستشهد تواجد شركات عالمية متخصصة بصناعة وتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية الخاصة بالموبايل ومجموعة من المتحدثين العالميين ليتحدثوا عن آخر ما توصل إليه عالم صناعة الألعاب الإلكترونية من تكنولوجيا وطرق نشر وتسويق وتحقيق إيرادات، إضافة إلى أنه فرصة للمطور الأردني والعربي والعالمي للتواصل من خلال ورشات العمل والنقاشات مع الشركات والمتحدثين المشاركين.

وأكد أن المؤتمر يشكل فرصة كبيرة لإطلاع الشباب الأردني ومطوري الألعاب الإلكترونية في المملكة على آخر المستجدات في هذا المجال والمساهمة في وضع الأردن على خريطة هذه الصناعة وتعزيز دوره كمركز إقليمي لهذا القطاع في المنطقة، لافتا الى ان صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سيدعم مشاركة عدد من مطوري الألعاب من الشباب الأردني.

وقال “القمة ستتضمن جلسات حوارية تغطي الكثير من المستجدات والتوجهات التقنية الحديثة التي بدات تصوغ وتقود صناعة الالعاب الالكترونية، ومحاور تتناول توجهات تقنية مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي ودورها وادخالها في صناعة الألعاب الإلكترونية، ومحاور تناقش الاستحوا على المستخدمين وتطويع التقنيات الحديثة لزيادة الإيرادات ونقاش حول تاثيرات جائحة الكورونا في عملية نشر الالعاب”.

وأشار إلى أن القمة في فعالياتها وجلساتها ستتطرق إلى صناعة e-sports وكيف أصبحت الألعاب جزءا من الرياضات العالمية وستكون هناك فرصة للشباب للتنافس على جوائز مخصصة لرياضيي الألعاب الإلكترونية.

وأكد أن التركيز في الجلسات والحوارات سينصب على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكيفيات النمو فيها وكيف يمكن ان تساعد الشركات في الاستمرارية وحديث حول قصص نجاح في صناعة الألعاب من الأردن والمنطقة.

ويشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني يعقد قمة صناعة الألعاب الإلكترونية منذ العام 2011 بشكل سنوي.