قمة الصدارة تجمع الوحدات والحسين.. ومواجهة قوية بين الرمثا وشباب الأردن

عاطف البزور

عمان – تتواصل اليوم منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، عندما يشهد ستاد عمان عند الساعة 5 مساء، قمة من العيار الثقيل بين الوحدات المتصدر برصيد 15 نقطة ومطارده الحسين إربد “12 نقطة”، فيما يخوض الرمثا “9 نقاط” مباراة مهمة للغاية مع نظيره شباب الأردن “5 نقاط” تقام عند الساعة 7.30 مساء على ستاد الحسن.

الوحدات * الحسين

سيكون الوحدات صاحب الصدارة تحت الضغط من جديد، عندما يواجه منافسا قويا وعنيدا ويسعى للفوز لاكمال رحلته نحو المنافسة واختصار الفارق مع المتصدر، لذلك يقف فريقا الوحدات والحسين أمام فرصة تبدو متساوية وان كانت الكفة تميل بعض الشيء لصالح فريق الوحدات.

من هذا المنطلق فإن حسابات الفريقين تشير إلى إمكانية مشاهدة مباراة قوية ومثيرة سعيا للوصول إلى الهدف المنشود.. فريق الوحدات يمتلك الخيارات الفنية اللازمة وسيلجأ إلى الموازنة بين الواجبات الهجومية والدفاعية، انطلاقا من منطقة الوسط التي يتواجد فيها رجائي عايد وصالح راتب واحمد سمير وفهد اليوسف ويزن ثلجي، الذين سيفكرون أولا في تشديد الرقابة على نظرائهم في وسط الحسين نزار الرشدان ومحمد طنوس وهذال السرحان ومحمد موالي، قبل التفكير بالمبادرات الهجومية والتقدم لاسناد المحترف عبدالعزيز انداي في الأمام، وقد يتم الدفع بهشام السيفي منذ البداية لتشكيل زخم هجومي على مرمى الحسين، فيما سيأخذ محمد الدميري وفراس شلباية على عاتقهما التقدم والانطلاق من الأطراف للانضمام إلى خط الوسط والتوغل وإرسال الكرات العرضية لاستغلال قدرات انداي وهشام السيفي في اصطياد الشباك من الكرات الهوائية، وقد يلجأ هذا الثنائي إلى مشاغلة دفاع الحسين وسحبه نحو الأطراف لتسهيل مهمة صالح راتب واحمد سمير وفهد اليوسف في الاختراق أو توفير المساحات الأزمة أمام يزن ثلجي لممارسة هوايته بالتسديد على المرمى.

في المقابل فإن فريق الحسين سيحاول استثمار الحالة المعنوية واستنهاض همة لاعبيه، حيث من المتوقع أن يعمد في البداية إلى تأمين الحماية اللازمة لمرماه، ويلعب محمد طنوس والسرحان دورا مزدوجا في الموازنة بين الطلعات الهجومية والواجبات الدفاعية، خوفا من ترك مساحات قد ينجح هجوم الوحدات في استغلالها، وستكون تحركات نزار الرشدان ومحمد موالي هي مرتكز أداء الفريق ومحور عملياته الهجومية إلى جانب تحركات ثنائي الهجوم شريف النوايشة ومايكل للوصول لمرمى الوحدات.

شباب الأردن * الرمثا

يطمح الرمثا لمداواة جراحه وتصحيح المسار بعد التعادل امام شباب العقبة، وبينما يتطلع شباب الأردن الى الخروج من المأزق بالحصول على كامل النقاط بعد الخسارة السابقة امام الوحدات، ويسجل للرمثا حضوره الطيب في المباريات الصعبة، ويطمح اليوم إلى تقديم عرض قوي يمكنه من تحقيق الفوز، خاصة وأن منافسه يمر بظروف صعبة لم يألفها من قبل، حيث يميل أداء فريق الرمثا دائما إلى السرعة في ظل انطلاقات فادي الناطور وعمر المناصرة من الأطراف، وهما يشكلان زخما يسهم باسناد عامر ابو هضيب ومصعب اللحام وماجد عثمان وسائد الخزاعلة في منطقة المناورة، التي ستكون محط النزاع بتواجد محمد الرازم وورد البري ولؤي عمران وفضل هيكل، فيما يتركز الحوار الأبرز في المنطقة الأمامية، حيث يعول الرمثا على تحركات حمزة الدردور وعثمان وكونتي، وعلى الجانب الآخر يبرز الثنائي خالد عصام ووسيم الريالات، ويدعمهما انطلاقات عمران والبري.