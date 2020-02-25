قمة العرب للطيران 2020 تستقطب نخبة من الخبراء

دبي- أعلنت “قمة العرب للطيران 2020″، الحدث الرائد لقطاع الطيران في المنطقة، عن مشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في دورتها الثامنة التي تنعقد على مدار يومي 16 و17 آذار (مارس) في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.

وتحت عنوان “تواصل الثقافات، تحفيز الاقتصادات”، تجمع القمة تحت مظلتها جمهورا واسعا يضم كبار الخبراء والأطراف المعنية في القطاع للمشاركة في حوار رفيع المستوى حول أحدث التوجهات والتحديات والفرص في قطاع الطيران والسياحة العربي. وعلاوة على ذلك، سيتناول رواد القطاع الدوليون والإقليميون دور قطاع الطيران والسياحة في اقتصادات المنطقة، والقيمة التي يضيفها إلى مسيرة التنويع الاقتصادي، كما سيقومون بتقييم التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وتبادل الأفكار والاستراتيجيات للتصدي لها.

تنطلق “قمة العرب للطيران” بدعم واسع من الحكومات العربية، وانعقدت دوراتها السابقة في بلدان عربية مختلفة. وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة هذا العام بدعم من شركاء القطاع الدوليين مثل “إيرباص”، و”سي إف إم”، و”أكاديمية ألفا للطيران” وغيرهم.

وتحظى “قمة العرب للطيران” بإشادة واسعة باعتبارها “المنصة الناطقة بقضايا القطاع”، والملتقى الأمثل للقطاعات الرئيسية الثلاث المؤثرة في مجال الطيران والسياحة وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع الإعلامي. وتمثل القمة مبادرة سنوية متخصصة بالقطاع، تهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات والرؤى والفرص التي تدفع عجلة النمو والتطوير المتواصلين لقطاع الطيران والسياحة العربي.