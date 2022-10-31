قمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشهد حضورا واسعا

شهدت فعاليات القمة العالمية للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) حضورا مكثفا في يومها الثاني من المدعوين والمهتمين وممثلين عن عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الأردنية.

وقد اشتملت فعاليات اليوم الثاني على ورش عمل مختلفة حيث بدأت بجلسة عن الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التكيف مع البيئة الخضراء بمشاركة مؤسسات دولية من سويسرا وبلجيكا عاملة في هذا المجال ، كما تم الحديث في جلسة ثانية عن البرامج الخاصة لدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحدث فيها فارس العقاد المدير الإقليمي لشركة ميتا في الشرق الأوسط وميرنا سليمان من مؤسسة فينتك في لبنان وعدي غنيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وكان اليوم الأول قد شهد مجموعة من الحلقات النقاشية المتخصصة حول فرص الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية، حيث تم عرض مشاريع أعمال ناجحة وملهمة من شركة فوريد الكويت والشركة العالمية للشحن في دولة الامارات العربية المتحدة عبرت الحدود وتوسّعت إقليمياً ودولياَ ، بينما ركز فابيو روسو مدير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليونيدو على مدى جاهزية البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر الخدمات الالكترونية، في حين ركزت دانا الزعبي امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين على ضرورة توفير برامج متخصصة للتوجيه والارشاد للمشاريع الناشئة لمساعدتها في مواجهة التحديات وتخطّي الصعوبات التي من المتوقع أن تواجهها خلال المراحل التأسيسية..

وتطرّق النقاش الى أهمية التمويل وتحفيز المشاريع الريادية من خلال تخصيص قروض ميسرة سعلة الشروط في جلسة شاركت بها من الاردن مدير بنك الاتحاد ناديا السعيد وعبدالله العوضي من البنك الدولي الكويتي وعامر بوكيفيك من بنك التنمية الإسلامي كما تطرقت الجلسات التي شارك بها رفيق الفيقي من وحدة التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو و ورنا نواس من صندوق دعم المرأة الفلسطيني الى ضرورة توحيد الأنظمة في الدول العربية خصوصاً الدول الحدودية لتسهيل عمليات التجارة والتصدير خاصة عمليات الدفع الالكتروني وتشريعات تنظيم التجارة الالكترونية، وفي جلسات جانبية جانبية بإدارة منظمة التجارة العالمية تحدث أسامة مكي مدير التعاون الدولي في جيدكو البرتو انويتي رئيس المركز الدولي للريادة وشارلي جوردن من غرفة التجارة الدولية إضافة معتز النمير من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى بناء الشراكات الاقليمية لزيادة فرص مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول الى الاسواق وسلاسل القيمة المضافة.

كما تناولت الجلسات كيفية تعزيز مشاركة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية وتيسير وصولها إلى الفرص المتاحة على الصعيد الدولي، اضافة الى حلقات نقاش متزامنة حول كيفية توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العربية ، ومعايير البيئة التمكينية لريادة الأعمال .

وعقد بالتزامن مع الجلسات النقاشية ثلاث ورشات عمل متخصصة حول بناء القدرات وتبادل الخبرات بالتعاون مع خبراء مختصين من مركز التجارة العالمي ، جامعة كمبريدج والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وتستمر أعمال القمّة حتى مساء غد الثلاثاء الأول بهدف تعزيز الشراكات وتوفير الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسّع من خلال تشجيع رياديي الأعمال، ، وتقديم برامج لبناء قدرات الجهات الحكومية، والمشاركة في وضع أطر محسِّنة للسياسات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.