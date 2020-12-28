خالد العميري

عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من إياب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، حيث يلتقي الأرثوذكسي مع الجبيهة عند الساعة الرابعة والنصف مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، تليها مواجهة القمة “الساخنة” المرتقبة بين الوحدات والأهلي عند الساعة السادسة والنصف على الصالة نفسها، فيما يلتقي كفريوبا مع الجليل في “ديربي الشمال” عند الساعة السادسة مساء على صالة الحسن في مدينة إربد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة برصيد 16 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية، يليه الوحدات في المركز الثالث برصيد 14 نقطة متقدما بفارق نقطة عن الجبيهة صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، يليه كفريوبا رابعا برصيد 11 نقطة والأرثوذكسي خامسا برصيد 10 نقاط، فيما استقر الجليل بالمركز الأخير برصيد 8 نقاط.

الوحدات والأهلي.. تسديد حساب

أجواء الإثارة والندية ستغلب على مواجهة الوحدات والأهلي، فالأخير يبحث عن الحسم النهائي لمقعده في صدارة الترتيب، مؤكدا جديته في إعادة كأس الدوري إلى خزائنه، فيما ينشد فريق الوحدات تحقيق فوز معنوي على الأهلي، بعد خسارته في مباراتين أمام الأهلي ببطولة الكأس وذهاب الدوري الممتاز، علما أن هذه اللقاء يمثل البروفة ما قبل الأخيرة لمواجهتهما في نهائي كأس الأردن “كومهو” لكرة السلة يوم السبت 2 كانون الثاني (يناير) المقبل.

من هنا، سيبحث “بيكاسو” الوحدات محمود عابدين عن أفضل الحلول الفنية لطرق سلة خصمه، والامتداد بقوة نحو المواقع الأمامية باسناد قوي من أمين أبو حواس بغية الضغط على لاعبي الأهلي والحد من صلابة التغطية الدفاعية، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد للاعب الجناح محمود ماف لضمان فاعلية “سلاح الثلاثيات”، وفي الشق الدفاعي يدرك الوحدات أنه سيواجه ضغطا هجوميا كبيرا من قبل “الحيوي” فريدي إبراهيم و”العقل المدبر” سام دغلس و”المقاتل” علي الزعبي في الخط الخلفي حول القوس إلى جانب متابعات العملاقين زيد عباس ومحمد شاهر تحت السلتين، خاصة مع امتلاك الأهلي مزيدا من الأوراق الرابحة أمثال هاني الفرج ومحمد تكيدك ومحمد البدور وهاشم عباس وسيف علاونة ورعد برغوش سواء خارج القوس أو تحت السلة، لذلك لا بديل عن التغطية الدفاعية المحكمة للاعبي ارتكاز الوحدات أحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة أو بديله موسى بشير حول منطقة السلة، للحد من محاولات شاهر وعباس في المتابعة والتسجيل.

ويتوقع أن تشهد مجريات اللقاء تبادلا في عملية السيطرة وامتلاك المبادرة الهجومية، كما سيلعب الجانب الدفاعي دورا رئيسا في توجيه دفة الفوز من خلال اللم الناجح للكرات المتساقطة من لاعبي الفريقين على السلتين.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للوحدات في مباراته الأخيرة أمام الجبيهة 41.3 % (31 من 75) مقابل 44 % للأهلي من مباراته أمام كفريوبا (40 من 91)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من داخل القوس 57.9 % (22 من 38) مقابل 51 % للأهلي (25 من 49)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من خارج القوس 24.3 % (9 من 37) مقابل 35.7 % للأهلي (15 من 42)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من الرميات الحرة 73.9 % (17 من 23) مقابل 53.6 % للأهلي (15 من 28)، وبلغ مجموع متابعات الوحدات 43 مقابل 72 للأهلي، و19 تمريرة للوحدات مقابل 24 للأهلي، و9 ستيل للوحدات ومثلها للأهلي.

الأرثوذكسي والجبيهة .. استعادة التوازن

لن تكون مهمة الجبيهة بقيادة مدربه سيف البيطار ومساعده نايف عصفور، صعبة لتخطي عقبة الأرثوذكسي، فقدرات مالك كنعان على توظيف جهود لاعبي الجناح محمد خلف وسامي بزيع على الأطراف، والتحركات القوية لأحمد عبيد وخلدون أبو رقية تحت السلة، فضلا عن امتلاك الفريق لعدد من اللاعبين المميزين على الدكة أمثال، عمار بسطامي وعلي جمال إلى جانب محمود عمر وموسى العوضي، حال تعافيهما من الإصابة، ستمكن “الأزرق” من المحافظة على سرعة أداء الفريق خلال مجريات اللقاء.

وسيحاول فريق الأرثوذكسي مجاراة تحركات لاعبي الجبيهة، من خلال الدفاع الضاغط للاعبي الخط الأمامي بحيوية شبابه، فخري السيوري وأشرف الهندي واسحاق مرقة وهشام الزيتاوي ويوسف العواملة، والبدلاء شاكر شوبير واحمد حسونة ومحمد رامي وزيد خوري ومحمود درويش، الذي سجل 15 نقطة مقابل 4 متابعات و3 “بلوك شوت” بفاعلية (11)، في المباراة التي فاز بها فريقه على الجليل 69-55، حيث سيكون الأرثوذكسي مطالبا بقطع خطوط الاتصال بين مالك كنعان وأطراف الفريق، مع إغلاق المنافذ المؤدية للسلة، لكنها تبدو مهمة مستحيلة، أمام قوة الجبيهة، الباحث عن تحقيق فوز معنوي بعد خسارة المباراة الماضية أمام الوحدات بفارق 8 نقاط (88-80) والتي جعلته يتراجع للمركز الثالث، مؤقتا.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للجبيهة في مباراته الأخيرة أمام الوحدات 45.3 % (34 من 75) مقابل 33.8 % للأرثوذكسي من مباراته أمام الجليل (22 من 65)، فيما بلغت نسبة نجاح الجبيهة من داخل القوس 50 % (27 من 54) مقابل 39.6 % للأرثوذكسي (19 من 48)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من خارج القوس 33.3 % (7 من 21) مقابل 17.6 % للأرثوذكسي (3 من 17)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من الرميات الحرة 50 % (5 من 10) مقابل 75.9 % للأرثوذكسي (22 من 29)، وبلغ مجموع متابعات الجبيهة 44 مقابل 52 للأرثوذكسي، و21 تمريرة حاسمة للجبيهة مقابل 9 للأرثوذكسي، و4 سرقات للكرة للجبيهة مقابل 11 للأرثوذكسي.

كفريوبا والجليل.. تجنب المفاجآت

يدرك فريق الجليل صعوبة مهمته أمام كفريوبا، الباحث عن خوض “ديربي الشمال” بقوته الضاربة لتجنب المفاجآت وضمان تحقيق الفوز وخطف نقطتين تؤكدان أحقيته في احتلال المركز الرابع والحضور في المرحلة الثانية “الفاينال فور”، حيث يمتلك د. إبراهيم العصعوص الخبرة الفنية والأسلحة البشرية اللازمة لتحييد مواقع القوة لدى خصمه، فالعمليات الهجومية التي سيقودها متري بوشة، ستجد اسنادا قويا من “الكماشة” يزن الطويل ويوسف شتات حول القوس، بهدف خلق الثغرات التي تسمح بعملية الاختراق واسقاط الكرة للعملاقين أحمد الخطيب وخالد أبو عبود تحت السلتين.

وسيحاول الجليل مجاراة سرعة لاعبي كفريوبا، من خلال الدفاع الضاغط مستغلا حيوية إبراهيم حماتي في صناعة الألعاب بإسناد من منير دعيس ومحمد باكير، مع إغلاق المنافذ المؤدية للسلة بوجود غازي الصلاح وليث شتات، فيما سيكون البدلاء روبين أبو الليل وعمار الشريقي وسند سمارة متاحين للتناوب مع الأساسيين، كما سيحاول مدرب الجليل عبدالسلام صالح إيجاد طريقة مناسبة للضغط على تحركات خصمه ومحاولة قطع الكرات ومنها بناء هجمات مرتدة تجبر كفريوبا على التراجع.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام لكفريوبا في مباراته الأخيرة أمام الأهلي 30.9 % (29 من 94) مقابل 28.2 % للجليل (20 من 71) من مباراته أمام الأرثوذكسي، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل كفريوبا من داخل القوس 35.7 % (20 من 56) مقابل 32.1 % للجليل (17 من 53)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل كفريوبا من خارج القوس 23.7 % (9 من 38) مقابل 16.7 % للجليل (3 من 18)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل كفريوبا من الرميات الحرة 42.9 % (3 من 7) مقابل 63.2 % للجليل (12 من 19)، وبلغ مجموع متابعات كفريوبا 52 مقابل 46 للجليل، و17 تمريرة لكفريوبا مقابل 14 للجليل، و5 ستيل لكفريوبا مقابل 13 للجليل.