قمة سلبية للفيصلي والرمثا (صور)

بلال الغلاييني ومصطفى بالو

عمان- أهدر فريقا الفيصلي والرمثا كافة الفرص المتاحة “وأبرزها ركلة جزاء للرمثا”، لتنتهي المواجهة بينهما إلى التعادل السلبي، في لقاء قمة الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم، الذي جمع الفريقين، الجمعة، على ستاد عمان الدولي، واكتفى كل منهما بنقطة في رصيده.

واقتنص فريق سحاب فوزا مهما على حساب شباب العقبة، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الثاني في القويسمة.

الفيصلي 0 الرمثا 0

ما أن أطلق الحكم صافرة البداية، حتى أعلن الرمثا عن نواياه الهجومية الحقيقية، عندما داهم مرمى الفيصلي من كرة وصلت إلى ماجد عثمان داخل المنطقة ومررها أمام المهاجم حمزة الدردور الذي سددها قوية لكن تألق الحارس يزيد أبو ليلى حرمه من هدف محقق.

هذه البداية منحت لاعبي الرمثا الثقة في مواصلة التقدم نحو المواقع الأمامية، واستغلال حالة الارتباك التي ظهرت على أداء الفيصلي، ما جعل الدردور يعود ويهدر فرصة ثمينة عندما واجه المرمى وسدد كرة زاحفة مرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يرد عليه مهاجم ىالفيصلي لوكاس بكرة قوية سددها من داخل المنطقة وعلت العارضة، لترتفع وتيرة المنافسة بين الفريقين في ظل الإصرار على استغلال الهجمات المضادة، وخصوصا الطويلة للتغلب على أرضية الملعب المشبعة بمياه الأمطار، فركز الرمثا على مصعب اللحام وماجد عثمان وحسان زحراوي وعمر مناصرة في بناء الهجمات المنوعة، مع اللجوء إلى التمريرات البينية بغية استغلال تحركات المهاجم حمزة الدردور، في حين وجد الفيصلي تقدم عدي زهران وسالم العجالين من الأطراف فرصة لتشكيل قوة مساندة مع أكرم الزوي ودومينيك ويوسف الرواشدة واحسان حداد ويوسف أبو جلبوش، ما أثر كثيرا على دفاعات الرمثا وحارس مرماه عبدالله الزعبي الذي انكشف مرة أخرى عندما سدد أبو جلبوش كرة من داخل المنطقة ضربت بالمدافعين، وعاد الرمثا بقوة لمشاكسة دفاعات الفيصلي في واحدة من أخطر الفرص، عندما سدد الدردور كرة زاحفة أخرجها العجالين قبل أن تصيب الشباك لترتد أمام ماجد عثمان الذي سددها لتضرب بأسفل القائم الأيمن لمرمى الحارس أبو ليلى.

وكان الحال الهجومي لكلا الفريقين حاضرا، مع تركيزهما أيضا على اغلاق المنافذ المؤدية للمرميين، وأن ظهر الرمثا بأفضلية نسبية والأكثر وصولا لمرمى منافسه، في الوقت الذي شكلت فيه الكرات العرضية للاعبي الفيصلي قلقا على دفاعات الرمثا وحارسه الزعبي، ومن إحداها مرر الرواشدة كرة بالمقاس على رأس لوكاس الذي سددها فوق المرمى قبل صافرة نهاية الشوط.

جزاء ضائع

مع بداية الحصة الثانية، اضطر مدرب الفيصلي لإشراك البديل مهدي علامة مكان دومينيك (المصاب)، في الوقت الذي غابت فيه الحالات الهجومية عن مرمى الفريقين، وبقاء الألعاب وسط الميدان لفترة طويلة، بعد أن ظهر تأثر اللاعبين بالأجواء الباردة ومياه الأمطار، قبل أن يدفع مدرب الرمثا بالبديل عبدالرحمن أبو الكاس مكان حسان الزحراوي، ليعلن بعدها الحكم ركلة جزاء إثر تعرض حمزة الدردور للإعاقة من قبل المدافع براء مرعي، نفذها الدردور لكن الحارس أبو ليلى تألق في إبعادها في الدقيقة 60.

ومع ارتفاع وتيرة المنافسة، عاد مدرب الفيصلي وأدخل محمد بني عطية بدلا من أبو جلبوش، مع انخفاض المستوى الفني وتعددت الكرات المقطوعة والتسديدات الطائشة عن مرمى الحارسين، وسط محاولات من لاعبي الفريقين لاستثمار المناولات الطويلة التي لم تشكل خطورة على الدفاعات.

في الدقائق الأخيرة أدخل مدرب الرمثا مجد الزعبي مكان سائد الخزاعلة، رد عليه مدرب الفيصلي بإشراك عدي القرا بدلا من أكرم الزوي، وفي هذه الأثناء لم يحسن لوكاس استغلال الكرة التي وصلته من الرواشدة وهو يقف على فوهة المرمى فسددها ضعيفة بين احضان الحارس الزعبي، رد عليه أبو الكاس بتسديدة قوية من على حافة المنطقة ذهبت بجوار القائم الأيسر، ثم عاد الرواشدة واستقبل تمريرة العجالين فسدد الكرة بعيدة عن الخشبات لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

سحاب 2 العقبة 1

شكل وألوان تكتيكية ميزت كتيبة “السحابية”، منذ إنطلاق الحصة الأولى، وحضور في منطقة العمليات مزدانا بحسن الانتشار وفق تعليمات المدير الفني للفريق أسامة قاسم، حين أحسن أسامة سريوة، محمود البصول، وموسى الزعبي والهولندي مارتن في إدارة الحلول، وتفعيل دور يزن النعيمات “النشط” وخلدون الخزامي في المقدمة الهجومية، ما أجهد رباعي عمليات العقبة طارق القماز، حمد البلاونة، أحمد الطريفي وعيسى السباح وماركوس، والذين أجبرهم نشاط سحاب ترابط خطوطه على التراجع في ملعبهم، ومراقبة تنويع حلول الاختراق “السحابية” بأفضلية مطلقة، حيدت البرازيلي اوتمار في المقدمة العقباوية، وجعلته وحيدا بين رقابة حسام أبو سعدة، سابستيان، إبراهيم الخب ومحمد العدوان.

سحاب ينوع عملياته، ويقصد مرمى حارس العقبة حماد الأسمر، ويثقل كاهل دفاعاته التي تواجد فيها منذر رجا، أحمد أبو حلاوة، محمد عبدالرؤوف وأحمد أبو نجيلة، ولم تمر سوى 10 دقائق، حتى نفذ البصول والخزامي جملة فنية، وصلت الكرة أمام يزن النعيمات الذي تابع الكرة في مرمى حماد الأسمر، معلنا تقدم سحاب عند د.10، وظن الجميع أن الهدف سيدفع العقبة نحو الهجوم، إلا أنه ظهر “مبتور الأوصال”، إلا في محاولات فردية للسباح وماركوس واتمار من دون أن تشكل الخطورة على مرمى حارس سحاب أسامة الربيع.

وحافظ سحاب على أفضليته النسبية، وسط تألق يزن النعيمات الذي “لدغ” مرمى حماد الأسمر من بعيد، عبر تسديدة محكمة سكنت المرمى وعززت تقدم سحاب بالهدف الثاني عند د.18، ليدب الهدوء والاطمئنان في ألعاب سحاب، فيما يحاول العقبة ترتيب أوراقه ويشن الهجمات التي تركزت من الأطراف، الا أنها افتقدت اللمسة الأخيرة في الثلث الأخير من ملعب سحاب، حتى تمكن لاعب العقبة ماركوس من التوغل في المنطقة المحرمة لسحاب، وسدد كرة قوية بالمرمى مقلصا النتيجة للعقبة عند د.36، لتمر الدقائق بين “كر وفر” بين الفريقين، في غياب الخطورة الفعلية على كلا المرميين، لينتهي الشوط الأول بتقدم سحاب بنتيجة 2-1.

“محاولات وطرد”

المستوى الفني يرتفع قليلا في الحصة الثانية، ليطرح مدرب سحاب ورقة أحمد أبو جادو بدلا من الهولندي مارتن “المصاب”، فيما العقبة يكثف من عملياته بحيوية القماز والطريفي والسباح وماركوس، وسط كرات عرضية متعددة وأخرى ثابتة حادت عن مرمى الربيع، ما دفع مدرب بورقة المدافع عبدالرحمن بدوان، فيما اخبار غير سارة يتلقاها سحاب مع نيل لاعبه أحمد سريوة الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء، ليرتب أوراقه لمعالجة مع النقص العددي، ليرد مدرب العقبة رائد الداوود بطرح ورقتي سليمان أبو زمع ورأفت محمود بغية اللحاق بتعديل النتيجة.

سحاب ظهر متماسكا رغم النقص العددي مع عودة أبو جادو للإسناد الدفاعي، والعقبة يواصل البحث عن ضالته في ملعب سحاب، وفي الوقت الذي مرت به كرة ماركوس الخطيرة بهدوء، كان سحاب يرد بهجمة منظمة وصلت النعيمات، والذي سدد من على حافة منطقة الجزاء بجوار مرمى الأسمر، وكثف العقبة من طلعاته وتعددت الركنيات التي ابعد من احداها الكرواتي سابستيان رأسية أبو حلاوة بعد أن غالطت الجميع من على خط مرمى الربيع، وغرتفعت حدة الندية مع دخول الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتدخل الأسمر وأبعد كرة طويلة أمام يزن النعيمات، فيما استقرت رأسية أبوحلاوة بين يدي الربيع، لتمر الأحداث صوب محطة النهاية، والتي أعلنت فوز سحاب بنتيجة 2-1.