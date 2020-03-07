قمة صامتة بين يوفنتوس وانتر ميلان بسبب فيروس كورونا

روما – أدى انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب ايطاليا بقوة إلى فرض إقامة مباراة القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان من دون جمهور على ملعب أليانز أرينا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررا أصلا الأسبوع الماضي لكنها لم تقم في موعدها قبل ان يعلن الاتحاد الايطالي إقامتها اليوم من دون جمهور بحسب المرسوم الصادر من قبل الحكومة الايطالية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري المحلي خلف ابواب موصدة حتى الثالث من نيسان (ابريل) المقبل.

وكان من المقرر ان يحتضن ملعب “أليانز ارينا” الخاص بنادي يوفنتوس 40 ألف متفرج لكن الأمر سيقتصر على 500 فقط.

واستغل لاتسيو تأجيل هذه المباراة الأسبوع الماضي لينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة مقابل 60 ليوفنتوس مع مباراة أقل و54 لإنتر ميلان مع مباراتين أقل.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأوروبية الأعلى من ناحية نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا حيث أحصيت 3858 حالة ذهب ضحيتها 148 شخصا.

واتخذت السلطات الكروية في إيطاليا إجراءات أخرى تتمثل بخضوع جميع الحاضرين في مباراة القمة لفحص بجهاز لمعرفة درجة الحرارة وقد فرضت مسافة مترين بين الصحافيين المتواجدين في الملعب لتغطية المباراة، ولن يتمكن هؤلاء من اجراء المقابلات في الأماكن المخصصة لذلك في أروقة الملعب وألغيت المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباراة.

وإذا كان تاريخ القمة تغير، فان المعادلة بقيت واضحة أمام الفريقين لأن احراز النقاط الثلاث هو الأهم.

وتعتبر المباراة ثأرية لإنتر ميلان الذي خسر على ملعبه ذهابا وهو يدرك بأن خسارة جديدة ستعني تضاؤل آماله في إحراز اللقب ووضع حد لاحتكار منافسه على اللقب المحلي في السنوات الثماني الماضية.

ولا يدخل يوفنتوس مباراة القمة بفضل الأحوال بعد سقوطه في آخر تجربة له أمام ليون الفرنسي خارج ملعبه 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخض يوفنتوس أي مباراة منذ تلك المباراة التي أقيمت في 26 شباط (فبراير) الماضي بعد تأجيل مباراته ضد ميلان في كأس ايطاليا منتصف الأسبوع الحالي ايضا.

ويحتاج رجال المدرب ماوريتسيو ساري لنتيجة ايجابية أمام انتر، لتعزيز أملهم باحراز لقب الدوري للمرة التاسعة تواليا.

قال لاعب وسط يوفنتوس الويلزي ارون رامسي “أنا واثق، لأننا فريق متحد. فلنركز على انفسنا، ونلعب أفضل بدءا من مباراة الأحد ضد إنتر. اما بالنسبة لمباراة الرد (ضد ليون) فعلينا تحقيق نتيجة طيبة أمام جماهيرنا”.

ويعول فريق “السيدة العجوز” على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح للتسجيل للمباراة الثانية عشرة تواليا في الدوري والانفراد برقم يتشاركه راهنا مع الارجنتيني غابريال باتيستوتا وفابيو كوالياريالا.

وسجل أفضل لاعب في العالم خمس مرات 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 16 في سلسلته الحالية ضمن 11 مباراة في الدوري و21 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، علما بأن نجم ريال مدريد الاسباني السابق لم يسجل في كامل مسيرته في 12 مباراة متتالية.

ويعتبر ملعب يوفنتوس حصنا منيعا للفريق المحلي اذ خاض عليه 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وفاز في 11 منها مقابل تعادل واحد. كما ان انتر ميلان لم يفز في عقر دار منافسه منذ العام 2012.

وستكون المباراة فرصة لعودة مدرب انتر أنتونيو كونتي إلى تورينو حيث دافع عن ألوان “السيدة العجوز” 13 عاما كلاعب وقاده كمدرب إلى لقب الدوري ثلاث مرات في بداية سلسلته الحالية قبل حقبة ماسيميليانو أليغري.

قال كونتي الذي يعول على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب 12 هدفا خارج قواعده هذا الموسم “بدأنا سلسلة من المباريات المتطلبة. في نهايتها، سنكتشف مدى قدرتنا على تحقيق الانتصارات”. -(أ ف ب)