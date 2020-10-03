قمة عمداء المدن تواصل فعاليتها افتراضيا برئاسة الرياض

الرياض- تواصلت لليوم الثاني اجتماعات القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 التي انطلقت رسميا اليوم عبر جلسة افتتاحية تحدث خلالها معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والأستاذة ميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والأستاذ مارك واتس، مُمثل مجموعة قيادة المناخ في شبكة المدن الأربعين، والأستاذ محمد بودرة، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، والأستاذة إمانويل بينو، رئيسة دبلوماسية المُدن في منظمة C40.

وأشار الأستاذ فهد الرشيد في كلمته إلى أن جائحة كوفيد-19 فرضت على العالم في الأشهر التسعة الماضية واقعًا جديدًا أثَّر بشكلٍ مباشر على نمط وأسلوب الحياة في المُدن، التي يشكل إجمالي سكانها 55% من سكان العالم حاليا تقريبا، ما يجعل المدن في صدارة جهود التصدي للجائحة، موضحا أن البنية التحتية للكثير من المدن ليست مؤهلة للتعامل مع الأوبئة التي تتفشى عن طريق الاتصال والتقارب بين البشر. وبطبيعة الحال، تُعد التجمعات السكنية والبشرية المكتظة والمتقاربة من سِمات المدن في وقتنا الحالي، بالإضافة إلى أنظمة النقل الجماعي، وناطحات السحاب، ومراكز التسوق الضخمة التي لا تتناسب مع متطلبات التباعد الاجتماعي الذي تقتضيه الجوائح والأوبئة.

وشدد على ضرورة تمكين المُدن وتأهيلها للتكيف مع الواقع الجديد على أفضل وجه، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققته الرقمنة والعالم الافتراضي لتوفير سُبل جديدة للتعاون والتواصل أدركنا معها جميعا أن المؤهلات الأمثل لمُدن المستقبل تتجسد في المرونة وسرعة الاستجابة والقدرة على التكيف، مُشيرا إلى أن الاستثمار في تعزيز قدرات المدن على التعافي السريع هو خلاصة التجربة التي نعيشها جميعا اليوم.

كما أشاد بالنهج التعاوني العالمي الذي تبناه فريق عمل الرياض، مُشددا على حرص مدينة الرياض منذ تسلمها رئاسة أعمال مجموعة تواصل المجتمع الحضري في ديسمبر 2019 على العمل بشكل جماعي والتنسيق بشكل مستمر على المستوى الدولي مع كافة المدن والأطراف المعنية، ما أحدث أثرا إيجابيا وملموسا على آليات عمل المجموعة.

وفي كلمتها الافتتاحية، توجهت الأستاذة ميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشكر إلى قيادة المملكة العربية السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض تقديرا للجهود الكُبرى في قيادة أعمال مجموعة تواصل المجتمع الحضري، وصولا لانعقاد قمة عُمداء مدن المجموعة على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها العالم حاليا.