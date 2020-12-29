“قمة كلاسيكية” بين الوحدات والأرثوذكسي.. كفريوبا يلاقي الجبيهة دون ضغوطات

خالد العميري

عمان – تختتم اليوم مباريات المرحلة الأولى لإياب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، حيث يلتقي الأهلي مع الجليل عند الساعة الرابعة والنصف مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب لحساب الجولة العاشرة، تليها مواجهة القمة الكلاسيكية بين الوحدات والأرثوذكسي عند الساعة السادسة والنصف مساء على نفس الصالة، فيما يحل الجبيهة ضيفا على كفريوبا عند الساعة الخامسة والنصف مساء على صالة الحسن في مدينة إربد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما تراجع الجبيهة للمركز الثالث برصيد 14 نقطة متقدما بفارق نقطة عن كفريوبا صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، يليه الأرثوذكسي خامسا برصيد 12 نقطة، والجليل سادسا برصيد 9 نقاط.

وتنطلق مباريات المرحلة قبل النهائية “الفاينال فور” يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن تختتم يوم الجمعة 15 من الشهر ذاته، حيث يلتقي الأول (الأهلي) مع الرابع (كفريوبا) والثاني (الوحدات) مع الثالث (الجبيهة)، وهي سلسلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها من يتفوق على الأخر بـ 3 مباريات، فيما تنطلق مباريات المرحلة النهائية يوم الأحد 17 كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يسدل الستار عن البطولة يوم الخميس 28 منه.

وراعى اتحاد كرة السلة في الجدول المضغوط، تقليص عدد مباريات سلسلة النهائي؛ حيث يلتقي الفائزان فـي 5 مباريات بدلا من 7، على أن يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 3 مباريات من أصل 5 مباريات مفترضة، فيما يلتقي الفريقان الخاسران بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بسلسلة مكونة من 3 مباريات، يفوز بها من يسبق منافسه في الفوز بمباراتين من أصل 3 مباريات مفترضة.

الوحدات والأرثوذكسي .. وداع مؤثر

يدخل الوحدات مواجهة الأرثوذكسي منتشيا بفوزه الأخير على الأهلي بنتيجة (87-70)، فيما يرنو “الأحمر” لمفاجأة الوحدات بعد فوزه المثير على الجبيهة (90-81)، علما أن هذا اللقاء يمثل البروفة الأخيرة لـ “المارد الأخضر” قبل مواجهته مع “الليث الأبيض” في نهائي كأس الأردن “كومهو” لكرة السلة يوم السبت 2 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتبرز قدرات محمود عابدين على توظيف جهود لاعبي الجناح أمين أبو حواس وتامر حبش على الأطراف من جانب الوحدات، مع التحركات القوية لمحمود ماف ويوسف أبو وزنة تحت السلة، فضلا عن امتلاك الفريق لعدد من اللاعبين المميزين على الدكة أمثال، مجدي الغزاوي وموسى بشير وزياد عليان وابراهيم بسام وأحمد حمارشة، حال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وهذه الأسماء ستمكن الوحدات بقيادة مدربه يوسف أبو بكر ومساعده فيصل النسور، من المحافظة على سرعة الأداء خلال اللقاء.

في المقابل، سيبحث الأرثوذكسي بقيادة مدربه د. منتصر أبو الطيب عن أفضل الحلول الفنية لطرق سلة خصمه معتمدا على فخري السيوري في صناعة اللعب والامتداد بقوة نحو المواقع الأمامية باسناد حقيقي من أشرف الهندي وأحمد حسونة حول القوس، للضغط على لاعبي الوحدات والحد من صلابة التغطية الدفاعية، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد للاعبي الارتكاز هشام الزيتاوي ويوسف العواملة تحت السلتين، إلى جانب تواجد شاكر شوبير واسحاق مرقة ومحمد رامي وزيد خوري ومحمود درويش على الدكة.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للوحدات في مباراته الأخيرة أمام الأهلي 44.9 % (31 من 69) مقابل 45.1 % للأرثوذكسي من مباراته أمام الجبيهة (32 من 71)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من داخل القوس 52.2 % (24 من 46) مقابل 55.3 % للأرثوذكسي (21 من 38)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من خارج القوس 30.4 % (7 من 23) مقابل 33.3 % للأرثوذكسي (11 من 33)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من الرميات الحرة 60 % (18 من 30) مقابل 55.6 % للأرثوذكسي (15 من 27)، وبلغ مجموع متابعات الوحدات 61 مقابل 47 للأرثوذكسي، و19 تمريرة حاسمة للوحدات مقابل 22 للأرثوذكسي، و5 ستيل للوحدات مقابل 3 للأرثوذكسي.

كفريوبا والجبيهة .. دون ضغوطات

يتوقع أن تشهد مجريات اللقاء تبادلا في عملية السيطرة وامتلاك المبادرة الهجومية، حيث يتطلع الجبيهة بقيادة مدربه سيف البيطار ومساعده نايف عصفور، لتحقيق فوز معنوي بعد الخسارة المفاجئة أمام الأرثوذكسي، معتمدا على الخماسي الأساسي المكون من مالك كنعان لضبط الإيقاع بإسناد من عمار بسطامي وسامي بزيع حول القوس، إلى جانب التحركات القوية لأحمد عبيد ومحمود عمر أو بديله خلدون أبو رقية تحت السلتين، في الوقت الذي سيغيب فيه موسى العوضي ومحمد خلف عن اللقاء للإصابة.

في المقابل، سيحاول فريق كفريوبا مجاراة تحركات لاعبي الجبيهة، من خلال الدفاع الضاغط للاعبي الخط الأمامي بحيوية متري بوشة ويزن الطويل ويوسف شتات وأحمد الخطيب وخالد أبو عبود، والبدلاء خلدون جبارة وغيث ومحمد الفرج وعلي كنعان ومحمد جمال، الذي سيلعب مباراة أمام شقيقه الأكبر علي جمال لأول مرة هذا الموسم، كما سيكون كفريوبا مطالبا بعزل مالك كنعان عن أطراف الفريق، مع إغلاق المنافذ المؤدية للسلة، علما أن نتيجة المباراة لن تغير من شكل الترتيب.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للجبيهة في مباراته الأخيرة أمام الأرثوذكسي 42.9 % (30 من 70) مقابل 38.2 % لكفريوبا من مباراته أمام الجليل (29 من 76)، فيما بلغت نسبة نجاح الجبيهة من داخل القوس 48.7 % (19 من 39) مقابل 44.7 % لكفريوبا (21 من 47)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من خارج القوس 35.5 % (11 من 31) مقابل 27.6 % لكفريوبا (8 من 29)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من الرميات الحرة 55.6 % (10 من 18) مقابل 59.3 % لكفريوبا (16 من 27)، وبلغ مجموع متابعات الجبيهة 39 مقابل 49 لكفريوبا، و23 تمريرة حاسمة للجبيهة ومثلها لكفريوبا، وسرقة للكرة للجبيهة مقابل 15 لكفريوبا.

الأهلي والجليل.. أوراق محسومة

يدرك فريق الجليل صعوبة مهمته أمام الأهلي في آخر مبارياته ببطولة الدوري الممتاز بعد تذيله لجدول الترتيب، فالأهلي بقيادة مدربه عبدالله أبو قورة قد يلجأ إلى تطبيق مبدأ المداورة بين لاعبيه لإتاحة الفرصة أمامهم لخوض دقائق لعب أكثر، إلى جانب الحفاظ على جاهزية لاعبيه وتجنيبهم الإرهاق قبل مواجهة الوحدات في نهائي كأس الأردن.

وسيحاول الجليل مجاراة سرعة لاعبي الأهلي، من خلال الدفاع الضاغط مستغلا حيوية إبراهيم حماتي في قيادة الألعاب بإسناد من محمد باكير ومنير دعيس، مع قيام المدرب عبدالسلام صالح بإغلاق المنافذ المؤدية للسلة بتواجد غازي الصلاح وليث شتات، فيما سيكون البدلاء روبين أبو الليل وعمار الشريقي وسند سمارة، متاحين للتناوب مع الأساسيين.

في المقابل، ستجد العمليات الهجومية التي سيقودها محمد تكيدك أو محمد البدور، اسنادا قويا من هاني الفرج وسيف علاونة، بهدف خلق الثغرات التي تسمح بعملية الاختراق وإسقاط الكرة لرعد برغوش وهاشم عباس، فيما سيكون خماسي القوة الضاربة المكون من فريدي إبراهيم وعلي الزعبي وزيد عباس وسام دغلس ومحمد شاهر، متاحا على الدكة، حال سارت المباراة في منحنى يخالف التوقعات.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأهلي في مباراته الأخيرة أمام الوحدات 34.1 % (28 من 82) مقابل 32.8 % للجليل (21 من 64) من مباراته أمام كفريوبا، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من داخل القوس 42.9 % (21 من 49) مقابل 45 % للجليل (18 من 40)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من خارج القوس 21.2 % (7 من 33) مقابل 12.5 % للجليل (3 من 24)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من الرميات الحرة 70 % (7 من 10) مقابل 75 % للجليل (21 من 28)، وبلغ مجموع متابعات الأهلي 38 مقابل 49 للجليل، و21 تمريرة حاسمة للأهلي مقابل 14 للجليل، و10 ستيل للأهلي مقابل 9 للجليل.