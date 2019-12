قمة ليفربول وليستر سيتي تتصدر مواجهات “بوكسينج داي”

مدريد – تمثل عودة ليفربول إلى البريميرليغ، عقب تتويجه مؤخرا بكأس العالم للأندية، وجلوس الإسباني ميكيل أرتيتا والإيطالي كارلو أنشيلوتي على دكة بدلاء أرسنال وإيفرتون، فاصلا من الإثارة خلال جولة “البوكسينج داي” التقليدية يوم الخميس 26 كانون اول (ديسمبر) الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتستغل كرة القدم البريطانية أعياد الميلاد للإسراع في جدول المباريات، حيث ستقام جولتان في غضون ثلاثة أيام فقط، هما التاسعة عشرة والعشرين.

وتعد مواجهة ثنائي القمة بين ليفربول وليستر سيتي في معقل الأخير، كينج باور ستاديوم، هي الأبرز في الجولة الـ19، حيث أن فريق “الثعالب” هو أقرب الملاحقين لـ”الريدز” بفارق 10 نقاط، علما بأن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب لديه مباراة مؤجلة أمام وستهام يونايتد.

Sadio put in a brilliant performance when we last faced @LCFC 🙌🔴 pic.twitter.com/VssfN18eyS

وحقق ليستر ثمانية انتصارات متتالية قبل تراجع النتائج في آخر جولتين، بالتعادل أمام نورويتش سيتي (1-1) والخسارة أمام مانشستر سيتي 3-1 وقبل هذه السلسلة من الانتصارات جائت خسارته أمام “الريدز” في الآنفيلد بهدفين لواحد، حيث سجل أصحاب الأرض هدفين عبر ساديو ماني وجيمس ميلنر وقلص بعدها جيمس ماديسون الفارق.

وسترغب كتيبة الليفر، في الجولة المعروفة باسم يوم الصناديق (بوكسينج داي)، في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم، حيث فاز الفريق بطل أوروبا بـ17 مباراة وتعادل في واحدة أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله في أولد ترافورد.

وسيختتم مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر نسختين وصاحب المركز الثالث حاليا بفارق 11 نقطة مؤقتا عن ليفربول ونقطة عن ليستر، الجولة يوم الجمعة بمواجهة ثأرية خارج قواعده أمام وولفرهامبتون، الذي فاز عليه في الدور الأول بملعب الاتحاد بثنائية نظيفة سجلها الاسباني اداما تراوري.

وسيسعى أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإثبات جدارتهم وتحقيق الانتصار الثالث توالي على منافس قوي بعد هزيمة أرسنال وليستر، حيث يحل وولفرهامبتون المركز السادس في البريميير ليج، وتعادل مع فريقين كبيرين كذلك مثل مانشستر يونايتد وأرسنال بنفس النتيجة (1-1).

🎁 An evening of Boxing Day football awaits at Old Trafford. Our preview 👇

— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2019