قمة ليفربول وليستر سيتي تتصدر مواجهات “بوكسينج داي”

مدريد – تمثل عودة ليفربول إلى البريميرليغ، عقب تتويجه مؤخرا بكأس العالم للأندية، وجلوس الإسباني ميكيل أرتيتا والإيطالي كارلو أنشيلوتي على دكة بدلاء أرسنال وإيفرتون، فاصلا من الإثارة خلال جولة “البوكسينج داي” التقليدية يوم الخميس 26 كانون اول (ديسمبر) الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتستغل كرة القدم البريطانية أعياد الميلاد للإسراع في جدول المباريات، حيث ستقام جولتان في غضون ثلاثة أيام فقط، هما التاسعة عشرة والعشرين.

وتعد مواجهة ثنائي القمة بين ليفربول وليستر سيتي في معقل الأخير، كينج باور ستاديوم، هي الأبرز في الجولة الـ19، حيث أن فريق “الثعالب” هو أقرب الملاحقين لـ”الريدز” بفارق 10 نقاط، علما بأن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب لديه مباراة مؤجلة أمام وستهام يونايتد.

Sadio put in a brilliant performance when we last faced @LCFC 🙌🔴 pic.twitter.com/VssfN18eyS — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2019

وحقق ليستر ثمانية انتصارات متتالية قبل تراجع النتائج في آخر جولتين، بالتعادل أمام نورويتش سيتي (1-1) والخسارة أمام مانشستر سيتي 3-1 وقبل هذه السلسلة من الانتصارات جائت خسارته أمام “الريدز” في الآنفيلد بهدفين لواحد، حيث سجل أصحاب الأرض هدفين عبر ساديو ماني وجيمس ميلنر وقلص بعدها جيمس ماديسون الفارق.

وسترغب كتيبة الليفر، في الجولة المعروفة باسم يوم الصناديق (بوكسينج داي)، في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم، حيث فاز الفريق بطل أوروبا بـ17 مباراة وتعادل في واحدة أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله في أولد ترافورد.

وسيختتم مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر نسختين وصاحب المركز الثالث حاليا بفارق 11 نقطة مؤقتا عن ليفربول ونقطة عن ليستر، الجولة يوم الجمعة بمواجهة ثأرية خارج قواعده أمام وولفرهامبتون، الذي فاز عليه في الدور الأول بملعب الاتحاد بثنائية نظيفة سجلها الاسباني اداما تراوري.

وسيسعى أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإثبات جدارتهم وتحقيق الانتصار الثالث توالي على منافس قوي بعد هزيمة أرسنال وليستر، حيث يحل وولفرهامبتون المركز السادس في البريميير ليج، وتعادل مع فريقين كبيرين كذلك مثل مانشستر يونايتد وأرسنال بنفس النتيجة (1-1).

🎁 An evening of Boxing Day football awaits at Old Trafford. Our preview 👇 — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2019

أما تشيلسي، رابع الترتيب بـ32 نقطة والبعيد بست نقاط عن “السيتيزنس” وبالتالي عن المراكز المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال، ساوثامبتون بغرض مواصلة قطار الانتصارات الذي استعاده الجولة الماضية أمام توتنهام بثنائية نظيفة بعد خسارته في أربع من الجولات الخمس السابقة لانتصاره الثمين في دربي لندن.

ويرغب “البلوز” في استغلال تراجع نتائج ضيفه الذي يحل في الترتيب الـ17 ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، لتحقيق انتصار يعزز من وجوده داخل المربع الذهبي.

بينما سيحل أرسنال ضيفا على بورنموث، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي رحل عن “السيتيزنس” كمدرب مساعد لغوارديولا.

ويعاني “المدفعجية” من أزمة عميقة على مستوى النتائج، حيث حققوا انتصارا وحيدا (أمام وستهام) في آخر عشر جولات، ليحل الفريق في المركز الحادي عشر بعيدا بتسع نقاط عن المربع الذهبي، وسيواجه فريقا لا يمر أيضا بأفضل حال مع المدرب إيدي هوي، حيث يحل في الترتيب الرابع عشر.

ورغم خسارته لست من آخر 7 مباريات، إلا أن بورنموث نجح في تحقيق انتصار ثمين على تشيلسي في ستامفورد بريدج في الجولة قبل الماضية، وكذلك الحال مع إيفرتون، الذي سيخوض مباراته تحت قيادة أولى للإيطالي كارلو أنشيلوتي، على ملعبه جوديسون بارك أمام بيرنلي.

ويمر إيفرتون، صاحب المركز الخامس عشر، بفترة نتائج جيدة رغم اقترابه من مراكز الهبوط، حيث فاز على تشيلسي 3-1 وتعادل أمام مان يونايتد وأرسنال في آخر ثلاث جولات، وسيواجه منافسا قادما من انتصارين، بيرنلي، ويحل في منتصف الجدول، وجلس أنشيلوتي بالكاد 11 يوما منذ انفصاله عن نابولي الإيطالي. (إفي)