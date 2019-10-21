قمة متجددة بين الأهلي والأرثوذكسي في الجولة الأخيرة

أيمن أبو حجلة

عمان – تختتم منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية من مسابقة كأس الأردن لكرة السلة اليوم بلقاءين، الأول يجمع الجزيرة وعنجرة عند الساعة السادسة مساء، والثاني يلتقي فيه الأهلي مع غريمه التقليدي الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وكان الأهلي والأرثوذكسي قد ضمنا في وقت سابق تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، حيث يتصدر الأول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات متتالية، مقابل 9 نقاط للأرثوذكسي من 4 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام الأهلي في مرحلة الذهاب، فيما يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و4 هزائم، مقابل 5 نقاط لعنجرة من 5 هزائم متتالية.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية مساء غد الأربعاء، عندما يتواجه الوحدات مع كفريوبا عند الساعة السادسة في صالة الأمير حمزة، علما بأن الجبيهة ضمن مكانا له في الدور نصف النهائي بعد فوزه على كفريوبا 83-63 أول من أمس.

الجزيرة – عنجرة

من المتوقع أن لا يجد الجزيرة صعوبات تذكر في تخطي عنجرة، خصوصا بعدما التحق بصفوفه المحترف الأميركي تشارلستون دوبز الذي قدم مباراة جيدة أمام الأهلي (91-77).

صفوف الجزيرة مليئة بلاعبين طموحين راغبين في ترك بصمة لهم على أحداث الدوري الممتاز الشهر المقبل، حيث يتولى صناعة ألعابه فخري السيوري بمساندة من ابراهيم حسونة، ويتواجد منير دعيس وأشرف الهندي على الأطراف، والأخير معروف بدوره المزدوج دفاعا وهجوما، وإلى جانب دوبز، يتواجد تحت السلة أيضا يوسف العواملة وقائد الفريق رسلان البساتنة.

لكن مدرب الجزيرة زيد ساحوري، سيعمد خلال لقاء عنجرة، إلى منح الفرصة للاعبين الاحتياطيين مثل محمد دعيس عبدالله الشلة وشاكر شبير وزياد عليان.

لاعب الأرثوذكسي محمد حسونة -(الغد)



في الناحية المقابلة، يعتمد عنجرة بشكل مكثف على قدرات لاعبه المخضرم وقائد الفريق عوض أبو مازن، دون إغفال العناصر الأخرى مثل أنس عنانزة وحسام صمادي.

الأهلي – الأرثوذكسي

يحتاج الأرثوذكسي لفوز كبير على الأهلي من أجل خطف صدارة المجموعة منه، بعدما انتهت المباراة الاولى بين الفريقين بفوز الأخير بنتيجة 91-70، في مباراة تألق فيها على وجه الخصوص قائد الأهلي موسى العوضي.

مهمة الأرثوذكسي صعبة، لكن تركيز المدرب معتصم سلامة، سيكون منصبا على تحضير اللاعبين لخوض مباراة الدور نصف النهائي، من خلال منح اللاعبين فرصا متساوية للتعبير عن قدراتهم، مع التركيز على الخماسي الأساسي المكون من متري بوشة في صناعة الألعاب بإسناد من نادر أحمد أو قائد الفريق علي الزعبي، ويزن الطويل الذي يقوم بدور الـ”سمول فوروورد” مستفيدا من اختراقاته السريعة نحو السلة وقدراته على التصويب من خارج القوس، فيما يبرز محمد حسونة في المركز رقم (4) كلاعب مساند لنجم الارتكاز يوسف أبو وزنة.

أوراق الأرثوذكسي البديلة حاضرة بقوة، وأبرزها موسى مطلق الذي أحرز 20 نقطة في سلة عنجرة خلال المباراة الأخيرة، وكذلك أحمد حسونة واسحق مرقة، مع إمكانية الاستعانة أيضا بعملاق الارتكاز غازي الصلاح عند الحاجة.

في الناحية المقابلة، يأمل الأهلي إنهاء المرحلة الثانية برصيد مثالي من النقاط، لكنه مايزال ينتظر إمكانية مشاركة صانع ألعابه مالك كنعان الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام الجزيرة.

وفي حال لم تكتمل جاهزية كنعان، سيوكل مدرب الأهلي هيثم طليب مسؤولية صناعة الألعاب إلى المخضرم فضل النجار، فيما يحتفظ هاني الفرج وموسى العوضي بمكانيهما حول القوس، مع تواجد مهم لمحمود ماف كمساند للاعب الارتكاز محمد شاهر الذي خرج لعدم الأهلية أمام الجزيرة، كما يمكن للأهلي الاستفادة من الأوراق البديلة التي يبرز منها ابراهيم بسام ومحمد البدور ومجدي الغزاوي ومحمد تكيدك.