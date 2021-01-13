قمتان ساخنتان بين الجبيهة والوحدات.. كفريوبا والأهلي في “المربع الذهبي”

خالد العميري

عمان – تقام اليوم مواجهتا الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الأدوار النهائية (المربع الذهبي) لدوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، حيث يلتقي الجبيهة مع الوحدات في مباراة منتظرة عند الساعة الرابعة والنصف مساء على صالة الأمير حمزة، تليها مواجهة كفريوبا مع الأهلي عند الساعة السادسة والنصف على الصالة نفسها، وذلك لحجز المقعدين المخصصين للدور النهائي.

ويتقدم الوحدات (2-1) في سلسلة مواجهاته مع فريق الجبيهة بفوزه عليه في اللقاءين الثاني والثالث تواليا (80-66) و (78-75) بعدما خسر اللقاء الأول بنتيجة (90-94)، كما يحظى الأهلي بأفضلية التقدم على كفريوبا (2-1)، بعد فوزه في اللقاء الأول (82-74) وخسارته اللقاء الثاني (73-72) وفوزه باللقاء الثالث (92-57)، علما أن سلسلة مباريات هذا الدور تتكون من 5 مباريات، ويتأهل إلى الدور النهائي الفريقان اللذان يسبقان منافسيهما في تحقيق 3 انتصارات، فيما يلتقي الخاسران بسلسلة قصيرة من 3 مباريات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتختتم مباريات المرحلة قبل النهائية “الفاينال فور” يوم الجمعة 15 كانون الثاني (يناير) الحالي، على أن تنطلق مباريات المرحلة النهائية يوم الأحد 17 من الشهر الحالي، فيما يسدل الستار عن البطولة يوم الخميس 28 منه.

الوحدات والجبيهة.. حسم أم تأجيل

يدخل الجبيهة في مواجهة الوحدات تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، إذا ما أراد الحفاظ على فرصته الاخيرة بالمنافسة على بطاقة التأهل وحجز مقعده في النهائي، خاصة أنه يتأخر (1-2) في نتيجة السلسلة، التي سيغيب عنها “صانع ألعابه” سامي بزيع ، بعد فسخ عقده من قبل إدارة النادي.

وسيكون لاعب “الخبرة” موسى العوضي لائقا للمشاركة مع الجبيهة في هذه المواجهة المفصلية، وفقا لما نشره عبر حسابه على (فيسبوك)، حيث من المتوقع أن يتولى صناعة ألعاب الفريق والاختراق بقوة نحو السلة بإسناد حقيقي من أحد اللاعبين الذي قد يشكل “مفاجأة” غير متوقعة في تشكيلة الجبيهة، وإلى جانبهم “الموهبة الصاعدة” محمود عمر، الذي سجل 23 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 25 في المباراة الماضية، مع تولي “القاطرة” أحمد عبيد و “البلدوزر” علي جمال، مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين.

وسيكون المدرب سيف البيطار مطالبا بتكييف تشكيلته وأسلوب لعبه طبقا لمجريات المباراة، خاصة أنه يمتلك محمد خلف وعمار بسطامي وخلدون أبو رقية على الدكة، وهي أسماء مؤثرة وقادرة على تقديم المرونة التكتيكية في خياراته الفنية.

في المقابل، فإن فريق الوحدات بقيادة مدربه “الأنيق” يوسف أبو بكر، يدرك أن مهمته للفوز في المباراة وبلوغ الدور النهائي، لن تكون سهلة ومفروشة بالورود، خاصة أن الفريق لا يحافظ على تقدمه رغم التحسن الملحوظ على أداء لاعبيه في الشقين الدفاعي والهجومي.

ويشكل محمود عابدين “الرقم الصعب” في قيادة ألعاب نادي الوحدات بإسناد حقيقي من أمين أبو حواس و “الجوكر” نادر أحمد حول القوس، مع وجود “المقاتل” أحمد حمارشة، الذي حقق “الدبل دبل” في المباراة الماضية بتسجيله 21 نقطة مع 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة بفاعلية 26، إلى جانب “القاطرة” يوسف أبو وزنة للم والتسجيل تحت السلتين.

ويمتلك مدرب الوحدات، العديد من الأسماء المؤثرة على دكة البدلاء، يتقدمهم مجدي الغزاوي ومحمود ماف وزياد عليان وتامر حبش على الأطراف، وابراهيم بسام وموسى بشير في منطقة العمق، وسيكون اعتماد أبو بكر عليهم مرهونا بمسار وقوة المباراة.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للوحدات في مباراته الماضية أمام الجبيهة 36.4 % (28 من 77) مقابل 41.8 % للجبيهة من مباراته أمام الوحدات (28 من 67)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من داخل القوس

48.6 % (17 من 35) مقابل 43.6 % للجبيهة (17 من 39)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من خارج القوس 26.2 % (11 من 42) مقابل 39.3 % للجبيهة (11 من 28)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من الرميات الحرة 84.6 % (11 من 13) مقابل 66.7 % للجبيهة (8 من 12)، وبلغ مجموع متابعات الوحدات 51 مقابل 38 للجبيهة، و21 تمريرة حاسمة للوحدات مقابل 16 للجبيهة، و6 سرقات ناجحة للكرة للوحدات مقابل 7 للجبيهة.

الأهلي وكفريوبا.. الفرصة الأخيرة

يتطلع فريق نادي كفريوبا إلى مباغتة الأهلي مجددا وخطف فوز تتساوى معه الكفة بين الفريقين في سلسلة “البلاي أوف”، فيما يرنو “الليث الأبيض” إلى تجنب أي مفاجآت وحسم السلسلة من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور النهائي.

الدكتور إبراهيم العصعوص مدرب كفريوبا، خطف الأضواء هذا الموسم بتوظيفه الصحيح لمراكز اللاعبين، مع اعتماده على “حيوية” متري بوشة في صناعة الألعاب، بإسناد حقيقي من يزن الطويل ويوسف شتات حول القوس، فيما ترتكز قوة كفريوبا تحت السلة بوجود أحمد الخطيب وبديله محمد جمال إلى جانب خالد أبو عبود، كما يمتلك الفريق دكة بدلاء متوازنة بوجود غيث الفرج ومحمد الفرج ومصطفى منصور وإبراهيم النصر وعلي كنعان في مختلف مراكز اللعب.

في المقابل، يسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه “المجتهد” عبدالله أبو قورة، للفوز في المباراة وضمان التأهل للنهائي، من أجل أخذ قسط من الراحة، قبل انطلاقة مباريات سلسلة النهائي يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن يعتمد على الخماسي فريدي ابراهيم في صناعة اللعب ويسانده علي الزعبي و “القائد” سام دغلس على الأطراف، مع وجود زيد عباس إلى جانب “العملاق” محمد شاهر تحت السلة، علما أن الأخير حقق “الدبل دبل” في اللقاء الماضي بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة وتمريرة حاسمة و3 سرقات للكرة و2 “بلوك شوت” بفاعلية 39.

وسيكون بإمكان المدرب الاعتماد على دكة البدلاء على فترات وحسب مجريات المباراة، والتي تضم اللاعبين، هاني الفرج ومحمد تكيدك ومحمد البدور وسلطان ناصر وسيف علاونة ورعد برغوش، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية هاشم عباس للمشاركة باللقاء.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأهلي في مباراته الماضية أمام كفريوبا 48.5 % (32 من 66) مقابل 33.8 % لكفريوبا من مباراته أمام الأهلي (23 من 68)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من داخل القوس

51.2 % (22 من 43) مقابل 45.9 % لكفريوبا (17 من 37)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من خارج القوس 43.5 % (10 من 23) مقابل 19.4 % لكفريوبا (6 من 31)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من الرميات الحرة 81.8 % (18 من 22) مقابل 22.7 % لكفريوبا (5 من 22)، وبلغ مجموع متابعات الأهلي 52 مقابل 40 لكفريوبا، و23 تمريرة حاسمة للأهلي مقابل 11 لكفريوبا، و8 ستيل للأهلي مقابل 6 لكفريوبا.

الجبيهة يفسخ عقد سامي بزيع

فسخت إدارة نادي الجبيهة، أمس، عقد “صانع الألعاب” سامي بزيع وانهت خدماته، وذلك بعد شتمه اتحاد السلة وحكم المباراة إياد أبو طوق بـ “ألفاظ نابية”.

وأكد المدير الإداري لنادي الجبيهة هاشم اللوزي في تصريحات خاصة لـ (الغد): “فسخنا عقد سامي بسبب ما بدر منه من تصرفات وشتائم بألفاظ نابية”.

واستطرد: “ترفض إدارة النادي ممثلة برئيسها المحامي مصطفى اللوزي، مثل هذه التصرفات غير المسؤولة”، مؤكدة أن سمعة الوطن ومصلحته تسمو فوق كل اعتبار.

وأتم حديثه بالقول: “هذا قرار مجلس الإدارة وجاء كخطوة استباقية للعقوبة المتوقعة من قبل لجنة النظام والسلوك في اتحاد كرة السلة”، لافتا أن اللاعب سيغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.