قمتان مؤجلتان للوحدات أمام الرمثا والفيصلي تفرضان إثارة متأخرة

تيسير محمود العميري

عمان – قمتان مؤجلتان لفريق الوحدات أمام فريقي الرمثا والفيصلي في الجولتين الثانية والثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، كافيتان لتأجيل الإثارة حتى مراحل متأخرة من عمر مرحلة الذهاب للبطولة، التي ستنطلق عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 8 نيسان (إبريل) المقبل، بلقاء يجمع بين فريقي شباب الأردن والسلط على ستاد عمان.

القرعة المفتوحة التي سحبت قبل فترة وجيزة، جعلت الوحدات “حامل اللقب” يستهل مشواره بلقاء البقعة العائد مجددا إلى “المحترفين”، لكن مشاركة الوحدات في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا خلال الفترة من 14 إلى 29 نيسان (إبريل) المقبل، في السعودية، فرضت تأجيل مباريات الوحدات الثلاث الأولى تباعا أمام فرق البقعة والرمثا والفيصلي، بحيث تقام المواجهة مع البقعة عند الساعة 8.30 مساء يوم الثلاثاء 18 أيار (مايو) المقبل على ستاد الأمير محمد بعد نهاية الجولة السادسة من البطولة.

وفي المقابل فإن فريقي الفيصلي والسلط سيخوضان ست مباريات متتالية لكل منهما، إلى أن تتوقف بطولة الدوري مع نهاية الجولة السادسة، لافساح المجال أمامهما لخوض مبارياتهما ضمن المجموعتين الأولى والثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في عمان، خلال الفترة من 21 وحتى 27 أيار (مايو) المقبل، وكذلك لمنح المنتخب الوطني فرصة التحضير الأخير لخوض آخر ثلاث مباريات متبقية له في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام منتخبات نيبال والكويت وإستراليا خلال الفترة من 7 إلى 15 حزيران (يونيو) المقبل، في الكويت.

ستاد عمان سيشهد انطلاقة دوري المحترفين – (الغد)

تأجيل قمتي الوحدات مع الرمثا والفيصلي المبكرتين، سيمنح بطولة الدوري مزيدا من القوة والندية والاثارة، لأن نتيجتي المباراتين ربما تؤديان إلى تعثر او إخفاق مبكر لأحد الفرق الثلاثة المتنافسة مع الجزيرة بشكل تقليدي على لقب الدوري.

ملاحظات من جدول الدوري

وعند قراءة جدول مباريات الدوري، يلاحظ أن 4 فرق اختارت ستاد عمان ملعبا بيتيا لها وهي الفيصلي والجزيرة وشباب الأردن والوحدات، وستقام عليه 20 مباراة من أصل 66 مباراة تشكل إجمالي مرحلة الذهاب، في حين اختار فريق شباب العقبة ستاد الملك عبدالله، الذي سيحتضن 8 مباريات فقط منها 6 لشباب العقبة، ومباراتان لفريق الوحدات مع فريقي سحاب والسلط.

في المقابل يبدو أن ستاد الأمير محمد المغطى بالعشب الصناعي سيشهد العدد الأكبر من المباريات “21 مباراة”، بعد أن اختارته فرق سحاب والبقعة ومعان والجليل، فيما ستقام 5 مباريات لفريق السلط على ملعب السلط الذي يعود لاحتضان مباريات الدوري بعد أن تعذر ذلك في الموسم الماضي، فيما اختار فريقا الرمثا والحسين إربد ملعب الحسن الذي ستقام عليه 12 مباراة.

الجولة الأولى من الدوري ستقام “باستثناء مباراة الوحدات والبقعة” على مدار ثلاثة أيام وعند الساعة 5 و7.30 مساء، قبل الدخول في شهر رمضان المبارك اعتبارا من الجولة الثانية وحتى نهاية الجولة الخامسة، حيث تقام مباراة واحدة يوميا عند الساعة 10.30 مساء، واعتبارا من الجولة السادسة وحتى نهاية مرحلة الذهاب ستقام المباريات الساعة 6 و8.30 مساء بمعدل مباراتين في اليوم.

وبما أن مرحلة الذهاب تبدأ في 8 نيسان (إبريل) وتنتهي يوم 18 تموز (يوليو) المقبل، فإن المدة الزمنية التي ستقام فيها 66 مباراة تبلغ 102 يوم وتتخللها فترة توقف واحدة ما لم تحدث مستجدات أخرى.

قمم منتظرة

كما هو معلوم فإن عددا من مباريات الدوري تشكل قمما منتظرة او كلاسيكية وتقف على رأسها “ديربي” الفيصلي والوحدات، الذي تم تأجيله من الجولة الثالثة لتقام عند الساعة 8.30 مساء يوم الأربعاء 14 تموز (يوليو) المقبل على ستاد عمان، ويتخلل الجولتين العاشرة والحادية عشرة.

وتسبق هذه القمة مواجهة أخرى بين فريقي الوحدات والرمثا مؤجلة من الجولة الثانية وستقام عند الساعة 8.30 مساء يوم الأربعاء 30 حزيران (يونيو) المقبل على ستاد عمان، وتقام بعد نهاية الجولة الثامنة.

الجولة الخامسة من الدوري ستشهد “ديربي الشمال” بين فريقي الرمثا والحسين إربد، ويقام عند الساعة 10.30 مساء يوم الاثنين 10 أيار (مايو) المقبل على ستاد الحسن في إمسية رمضانية تسبق عطلة عيد الفطر السعيد.

الجولة السادسة ستشهد “ديربي العراقة” الذي يجمع بين فريقي الفيصلي والجزيرة، عند الساعة 8.30 مساء يوم الجمعة 14 أيار (مايو) المقبل على ستاد عمان، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب المشاركات الآسيوية للمنتخب الوطني وفريقي السلط والفيصلي.

الجولة الثامنة ستشهد لقاء بالغ الأهمية بين فريقي الفيصلي والرمثا يقام عند الساعة 8.30 مساء يوم الجمعة 25 حزيران (يونيو) المقبل على ستاد عمان، ويسبق بخمسة أيام موعد القمة المنتظرة بين فريقي الوحدات والرمثا، وهذا يشير إلى أن أسبوعا ساخنا ينتظر الكرة الأردنية “من 25 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل”.

وتشهد الجولة التاسعة لقاء منتظرا آخر يجمع بين فريقي الجزيرة والوحدات عند الساعة 8.30 مساء يوم الاحد 4 تموز (يوليو) المقبل على ستاد عمان، في حين أن الجولة الأخيرة ستشهد قمة بين فريقي الرمثا والجزيرة عند الساعة 6 مساء يوم السبت 17 تموز (يوليو) المقبل على ستاد الحسن، ويشكل لقاء الحسين إربد والفيصلي مسك الختام لمرحلة الذهاب، عندما يلتقي الفريقان عند الساعة 8.30 مساء يوم الاحد 18 تموز (يوليو) المقبل على ستاد الحسن.

وهذا لا يعني أن بقية المباريات ولاسيما مع فرق الحسين وشباب الأردن والسلط ليست بذات الأهمية، لكن المواجهات السابقة طالما عرفت بأنها لقاءات ذات خصوصية ودرجة تنافسية عالية.

جمهور وجوائز ومعاناة

يحصل بطل دوري المحترفين على جائزة مالية مقدارها 60 ألف دينار، وينال صاحب المركز الثاني مبلغ 30 ألف دينار، مقابل 15 ألف دينار يحصل عليها صاحب المركز الثالث.

وحسب التعليمات فإن حسم الصراع على لقب الدوري او تحديد الهبوط وفي حال التساوي بالنقاط الاجمالية يتم اللجوء إلى فارق نقاط المواجهات معا المتعلقة بالفرق المتنافسة للحصول على اللقب او تجنب الهبوط.

وحتى اللحظة لم يسمح اتحاد كرة القدم بعودة الجماهير إلى الملاعب، وإن كان ذلك قد يتحقق في وقت لاحق استنادا الى الحالة الوبائية السائدة في المملكة، وتحديدا بعد عطلة عيد الفطر.

وستدخل الأندية مسابقة الدوري حاملة معها هموم الموسم الماضي وثقل ديونه، والاستحقاقات المترتبة في الموسم الحالي، وهو ما جعل لاعبي أكثر من ناد يصرخون بأعلى صوتهم تارة مطالبين بمستحقاتهم وتارة أخرى مهددين بفسح عقودهم قبل أن يصل الأمر إلى الامتناع عن خوض التدريبات في مؤشر قد يسبق الامتناع عن خوض المباريات.