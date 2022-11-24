قمحیة رئیساً تنفیذياً بالإنابة لشركة أمنیة بديلاً عن شطارة بعد سبعة سنوات من النجاح

أعلنت شركة بتلكو عن مغادرة المھندس زياد شطارة، الرئيس التنفیذي لشركة أمنیة التابعة لھا في الأردن، بحلول شھر ینایر 2023 .وسيتولى السيد فيصل قمحية، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة بتلكو، منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية بالإضافة إلى مهامه الحالية.

يمتلك السيد قمحية خبرة واسعة في قطاع الاتصالات والاستثمارات تمتد إلى أكثر من 20 عامًا. فقبل انضمامه إلى بتلكو في عام 2012، شغل فيصل قمحية منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أمنية. وتولى كذلك منصب رئيس العمليات في شركة زين الأردن ومدير الاستثمارات في شركة Ern Capital. بالإضافة إلى ذلك، إن السيد قمحية عضو في مجلس إدارة شركة أمنية، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة في عدة شركات اتصالات وشركات رقمیة وتكنولوجیة تابعة لشركة بتلكو في أوروبا وآسيا والخليج العربي.

والجدير بالذكر إن المهندس زياد شطارة انضم إلى شركة أمنية في عام 2015 بعد أكثر من 20 عامًا من العمل في مجال الاتصالات، وساهم على مدار السنوات السبع الماضية في الحفاظ على موقع أمنية القوي في سوق الاتصالات الأردني. وخلال فترة عمله، قام بتعزيز مكانة شركة أمنية وحصتها في السوق.

شكر مجلس إدارة شركة أمنية المهندس زياد شطارة على كل ما قدمه للشركة خلال فترة عمله وتمنى له التوفيق في حياته العملية، وفي الوقت ذاته أعرب مجلس الإدارة عن ثقته في قدرات السيد فيصل قمحية في القيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.