قمّة بين اسبانيا والمانيا في افتتاح منافسات دوري الامم الاوروبية

شتوتغارت (ألمانيا) – تنطلق الخميس النسخة الثانية من مسابقة دوري الامم الاوروبية لكرة القدم بقمة نارية بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا وفي ظروف استثنائية خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإرجاء كأس أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة اشهر.

وتشهد الجولة الاولى التي تستمر لثلاثة ايام على مباريات مهمة تبدأ الخميس مع لقاء عملاقين هما المانيا وضيفتها اسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الاول.

⏪ 𝗥𝗘𝗪𝗜𝗡𝗗 to the 2018/19 #NationsLeague… — UEFA Nations League (@EURO2020) September 2, 2020

ويحل منتخب “لا روخا” ضيفا في شتوتغارت على المانشافت بطل العالم عام 2014 في البرازيل، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب افريقيا.

وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك المواجهة، وجوه قليلة لا زالت موجودة في كلا المنتخبين، إذ إن طوني كروس هو الوحيد الذي لا يزال مع المانيا في حين ان سيرخيو راموس، سيرجيو بوسكيتس وخيسوس نافاس لا يزالون في صفوف منتخب اسبانيا.

واستدعى المدرب لويس انريكي جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي (17 عاما) للمرة الاولى الى صفوف المنتخب الوطني اضافة الى لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو الكانتارا، في حين خسر جهود أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانكليزي الذي استدعي للمرة الاولى الى المنتخب بسبب اصابته بـ”كوفيد-19″ اسوة بميكيل اوريازابال لاعب ريال سوسدييداد.

وقال انريكي الذي سيشرف للمرة الاولى على المنتخب بعد عودته الى رأس الجهاز الفني في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت لفترة ثانية بعد اولى بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2019 “لو كنا سنخوض كأس أوروبا غدا، هذا سيكون فريقي. على جميع اللاعبين ان يقوموا بخطوة الى الامام، أكانوا في عمر 17 او 19 او 33 عاما. أنسو فاتي بات في مستوى يمكنه من التواجد هنا معنا. أريد أن أرى (أداما تراوري) يتدرب معنا. لقد تقدم كثيرا، إنه جوهرة ذات إمكانيات هائلة”.

وسيغيب زملاء الكانتارا في العملاق البافاري عن المباراة بعد أن قرر المدرب يواكيم لوف منحهم قسطا من الراحة عقب التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا في 23 آب/أغسطس الفائت، وهم الحارس الاول مانويل نوير، سيرج غنابري، يوشوا كيميش وليون غوريتسكا.

وستشكل المباراة فرصة للوف لاختبار بعض لاعبيه لاسيما الجناح لورا سانيه القادم من مانشستر سيتي الانكليزي الى بايرن هذا الصيف والذي ابعدته اصابة قوية في ركبته في آب/أغسطس 2019 عن الملاعب طيلة الموسم الفائت، اضافة الى القناص تيمو فيرنر المنضم حديثا الى تشلسي الانكليزي من لايبزيغ وكاي هارفتس لاعب باير ليفركوزن الذي بات قريبا ايضا من النادي اللندني.

وقال لوف الذي يشرف على المنتخب منذ عام 2006 “نحن سعداء بعودة الفريق الى ارض الملعب ولفرصة خوض مباريات دولية مجددا”.

أما سانيه (24 عاما) فأكد في مقابلة مع موقع الاتحاد الالماني للعبة “أعتقد أنني جاهز بنسبة 80 في المئة”، مضيفا “بالطبع افتقد للايقاع وللمباريات”.

وتشهد تشكيلة ألمانيا عودة مدافع بايرن نيكلاس زوله الذي عانى ايضا من اصابة في الركبة في تشرين الاول/اكتوبر الفائت، وعاد الى المنافسات في الادوار الاقصائية لدوري الابطال في لشبونة في آب/أغسطس الماضي، وتألق عندما حل بديلا لجيروم بواتينغ الذي اصيب خلال فوز فريقه 1-صفر على باريس سان جرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

وقال زوله “اشتقت لممارسة ما أحبه. اسبانيا قوة كبيرة في كرة القدم وتملك لاعبين رائعين”.

ويأمل زوله (24 عاما) أن يلهم نجاح بايرن القاري المنتخب الوطني في استعداداته لكأس أوروبا التي أرجئت من صيف 2020 الى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وقال “لقد حققنا أمرا عظيما مع بايرن ميونيخ. يجب ان يشكل حافزا للمزيد من الالقاب. ويجب أن نستغل دوري الامم للاستعداد جديا لكأس أوروبا الصيف المقبل”.

وفي المباراة الاخرى من المجموعة ذاتها تحل سويسرا ضيفة على اوكرانيا الخميس، على ان تستضيف الاولى المانيا الاحد في الجولة الثانية في، حين تحل اوكرانيا ضيفة على اسبانيا.

وقال مدرب اوكرانيا الاسطورة اندري شيفتشنكو المتوج بالكرة الذهبية عام 2004 “نستحق ان نكون في المستوى الاول. نتعامل مع دوري الامم على انها مسابقة مهمة جدا حيث يحظى العديد من اللاعبين اليافعين بفرصة إثبات أنفسهم والمنافسة لايجاد مكان لهم في التشكيلة الاساسية”.

وفي أبرز مباريات الخميس، يستضيف منتخب ويلز نظيره الفنلندي في المجموعة الرابعة من المستوى الثاني حيث ستتوجه الانظار الى غاريث بايل الذي غاب عن معظم مباريات ريال مدريد الاسباني بعد استئناف الدوري المحلي في حزيران/يونيو والذي احرز لقبه النادي الملكي.

ولا يزال مستقبل بايل غامضا في كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الا ان مدرب المنتخب الويلزي راين غيغر يضع كامل ثقته في صاحب الـ31 عاما “يصل دائما الى التدريبات وهو جاهز بدينا ومتحمس للعب”.

وفي المباراة الاخرى من المجموعة ذاتها تلتقي بلغاريا مع ضيفتها ايرلندا.

وفي المباريات الاخرى الخميس، تلتقي روسيا مع صربيا وتركيا مع المجر في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، وسلوفينيا مع اليونان ومولدوفا مع كوسوفو في المجموعة الثانية من المستوى الثالث، ولاتفيا مع اندورا وجزر فارو مع مالطا في المجموعة الاولى من المستوى الرابع. (أ ف ب)