قمّة مبكرة بين يوفنتوس ونابولي في المرحلة الثانية بـ “الكالتشيو”

روما – أوقع جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بطل المواسم الثمانية الأخيرة يوفنتوس، في مواجعة مرتقبة أمام ضيفه ووصيفه في الموسمين الماضيين نابولي في المرحلة الثانية.

ويبدأ يوفنتوس البحث عن اللقب التاسع تواليا بحلوله في المرحلة الأولى، التي تقام في نهاية الأسبوع ما قبل الأخير من آب/أغسطس، ضيفا على بارما، الفريق الذي نشأ فيه حارسه جانلويجي بوفون، العائد هذا الصيف الى نادي “السيدة العجوز” بعد قضائه لموسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما المرحلة الثانية، فيستضيف فيها يوفنتوس على ملعبه “أليانز ستاديوم” وصيفه في الموسمين الماضيين نابولي، في مباراة ستحمل معاني خاصة للمدرب الجديد لحامل اللقب ماوريتسيو ساري، اذ ستجمعه بالفريق الذي أشرف عليه 3 أعوام قبل الانتقال الى تشيلسي الإنجليزي.

الى ذلك، يخوض الصاعدون الجدد الى دوري الدرجة الأولى، أي بريشيا وليتشي وهيلاس فيرونا، مباريات ضد كالياري وإنتر ميلان وبولونيا تواليا.

وفي ما يأتي مباريات المرحلة الأولى لموسم 2019-2020:

كالياري – بريشيا

فيورنتينا – نابولي

فيرونا – بولونيا

إنتر ميلان – ليتشي

بارما – يوفنتوس

روما – جنوى

سمبدوريا – لاتسيو

سبال – أتالانتا

تورينو – ساسوولو

أودينيزي – ميلان