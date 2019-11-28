مدريد – يخوض برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين اول اختبار حقيقي في الدوري الاسباني لكرة القدم الاحد، عندما يحل ضيفا على اتلتيكو مدريد في ختام المرحلة الخامسة عشرة.

بالتساوي مع غريمه الازلي ريال مدريد، يتصدر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه اهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام اتلتيك بلباو افتتاحا ثم غرناطة وليفانتي، لكن قدرة الفريق الكاتالوني على اجتراح انتصارات اضافية مقارنة مع 4 تعادلات لريال مدريد، وضعت الفريقين على مسافة واحدة، وبفارق نقطة عن اشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

وفيما كان اتلتيكو مدريد وصيفا للموسمين الماضيين، الا ان فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني تأخر الى المركز الرابع كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها سبعة حتى الان، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا الحادي عشر، حيث أتلتيكو مدريد هو الاقل خسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.

El Barça desde dentro como nunca se había visto hasta ahora ✨ Todos los capítulos de #MatchDay estarán disponibles en @RakutenTV_ES en Europa y Japón a partir del viernes 29 de noviembre. 🎬 https://t.co/m8lQ43807s pic.twitter.com/6nZKV2pFSR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 28, 2019

وتخوض الاندية الاسبانية المرحلة الخامسة عشرة بعد جولة نارية لانديتها في دوري ابطال اوروبا، فقد فرط ريال مدريد بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، اذ تقدم بهدفي مهاجمه الفرنسي المتألق راهنا كريم بنزيمة قبل ان يعادل سان جيرمان 2-2، ويلحق الملكي بالباريسي الى ثمن النهائي.

ويغيب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي ادين هازارد لاصابته بكاحل قدمه اليمنى ضد سان جيرمان، حيث جاءت إصابة هازارد قبل 3 اسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا، ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة: “انها اكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حادا. هذا كل ما استطيع قوله في الوقت الحالي”.

بدوره، سقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الايطالي 0-1، ليتعرض لخسارة ثانية تواليا وينتظر الجولة الاخيرة ليضمن تأهله، اذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الالماني.

وقال مدربه سيميوني: “يجب ان نتطور ونعمل بصبر. امام غرناطة (1-1) قدمنا مباراة كاملة، الشوط الثاني امام اسبانيول (3-1) كان جيدا ايضا. لكن لا نترجم سيطرتنا بالاهداف”.

🙌 ¡Vive el #AtletiBarça desde antes del pitido inicial!

👨‍👩‍👦‍👦 Disfruta de un gran día en familia en las inmediaciones del estadio

⚽️🎶 Multitud de actividades te están esperando

🔴⚪️ #AúpaAtleti — Wanda Metropolitano (@Metropolitano) November 28, 2019

وكانت نتيجة برشلونة الافضل في المسابقة القارية، اذ فاز على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته.

وقال المدرب ارنستو فالفيردي الذي يواجه ضغوطات كبيرة لتراجع مستوى فريقه: “كنا في اصعب مجموعة ونحن نتصدرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا اثبات ذلك. كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات اخرى لم نكن موفقين. الفريق يقاتل دوما”.

وتألق في صفوفه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الـ700 في صفوفه.

وتبدو ارقام ميسي (32 عاما) مذهلة كالعادة، اذ سجل فيها 613 هدفا و237 تمريرة حاسمة، بينها 427 هدفا في الدوري المحلي و114 هدفا في دوري الابطال و51 هدفا في كأس الملك.

كما كان فالنسيا قريبا من تحقيق الفوز على تشيلسي الانجليزي، لكنه اكتفى بالتعادل على ارضه 2-2 وتأجيل امكانية تأهله الى الجولة الاخيرة، وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة سلتا فيغو الثامن عشر وضيفه بلد الوليد الرابع عشر.

(أ ف ب)