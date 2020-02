قمّة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جمهور بسبب “فيروس كورونا”

روما – تقرر إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة السادسة والعشرين بالدوري الايطالي لكرة القدم أول آذذار (مارس) المقبل دون جمهور، بسبب فيروس كورونا.

وأعلن وزير الرياضة فينسنزور سبادفورا الاثنين في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة قررت قبول طلب الاتحاد الايطالي لكرة القدم بالاستمرار في لعب اللقاء، ولكنه سيقام بدون جمهور.

📢 | OFFICIAL STATEMENT#InterLudogorets will be played behind closed doors on Thursday 27 February at San Siro

Full statement 👉 https://t.co/vm5DOju5Z2 #FCIM

