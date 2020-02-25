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قمّة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جمهور بسبب “فيروس كورونا”

منذ 56 دقيقة

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روما – تقرر إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة السادسة والعشرين بالدوري الايطالي لكرة القدم أول آذذار (مارس) المقبل دون جمهور، بسبب فيروس كورونا.

وأعلن وزير الرياضة فينسنزور سبادفورا الاثنين في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة قررت قبول طلب الاتحاد الايطالي لكرة القدم بالاستمرار في لعب اللقاء، ولكنه سيقام بدون جمهور.

وقال: “بالنظر إلى المطالبات التي جاءت من مجتمع الرياضة، قررنا السماح بخوض المباريات بدون جمهور”.

وانتظارا لاتخاذ الدوري الايطالي لقرارات نهائية، ستقام مباريات أودينيزي وفيورنتينا، ميلان وجنوى، بارما وبسبال، ساسولو وبريشيا، سامبدوريا وفيرونا، يوفنتوس وإنتر ميلان، بدون جمهور.

وتوفى في ايطاليا سبعة أشخاص وأصيب 220 شخصا بفيروس كورونا في شمال البلاد، مما تسبب في حالة تأهب قصوى. (إفي)

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