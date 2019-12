قمّتان ناريّتان بطابع محلي وأبعاد أوروبية بالدوري الإيطالي

روما – تشهد المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قمتين ناريتين أبطالها المتصدر إنتر ميلان ووصيفه يوفنتوس مع فريقي العاصمة روما ولاتسيو، بطابع محلي وأبعاد أوروبية.

ويخوض إنتر الجمعة اختبارا لا يخلو من الصعوبة عندما يستضيف روما، فيما باله مشغول بمصيره في دوري أبطال أوروبا حيث سيستقبل برشلونة الإسباني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف الـ”بلاوغرنا” برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي يستضيف سلافيا براغ التشيكي.

ويتفوق إنتر على دورتموند في المواجهات المباشرة (فاز 2-0 ذهابا وخسر 2-3 إيابا)، لكن ذلك لا يشفع له، كونه يحتاج للفوز على الفريق الكاتالوني لضمان تأهله لدور الـ16، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، أو تحقيق نتيجة مماثلة للفريق الألماني.

وتضع “الحالة” فريق المدرب أنتونيو كونتي أمام اختبار حقيقي حول قدرته على القتال على جبهتي الدوري المحلي والمسابقة الأوروبية كما فعل غريمه يوفنتوس في السنوات الماضية أم أنه سيركز جهوده في مكان واحد، سيما انه يغيب عن التتويج في البطولتين منذ عام 2010.

ويسعى الـ”نيراتزوري” لمواصلة صدارة ترتيب البطولة المحلية التي استعادها من يوفنتوس نهاية الأسبوع بعد تعادل الأخير مع ساسوولو 2-2 وفوزه على سبال 2-1.

ويتفوق إنتر (37 نقطة) عن غريمه بفارق نقطة واحدة فقط أي أن خطوة ناقصة قد تعني ضياع فرصة الفوز باللقب.

ويعوّل إنتر في مهمته على البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز اللذين وصفهما الفرنسي جوردان فيريتو لاعب وسط روما بأنهما صعبان على أي خط دفاع لاحتوائهما “لذا علينا ان نضع كل قوتنا للحصول على نتيجة إيجابية”.

📅 | #ADVENTCALENDAR

"Milano is beautiful but I've not come here to enjoy the city. I've come here to help the Club win something."

Who said it? 🤔👉 https://t.co/GxwfFI4tb2#InterXmas pic.twitter.com/8GZb6byFDb

— Inter (@Inter_en) December 5, 2019