قناة إسرائيلية: بينيت يلتقي السيسي “قريبا وعلنا” بشرم الشيخ

القدس المحتلة- قالت قناة عبرية رسمية، مساء الأربعاء، إن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية “قريبا وبشكل علني”.

وبحسب قناة “كان”، “من المتوقع أن يلتقي بينيت والسيسي قريبا في شرم الشيخ (شمال شرق). وقد اتفقت إسرائيل ومصر بالفعل على عقد الاجتماع علنا- وليس سرا”.

ولم تحدد القناة تاريخا محددا للقاء، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن يكون “قريبا جدا”.

وأضافت أن إسرائيل قامت بسلسلة بادرات تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية على حدود القطاع مع إسرائيل، بما في ذلك قضية الأسرى والمفقودين.

وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجز 4 إسرائيليين في غزة، منذ حرب 2014، بينهم جنديان.

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت إسرائيل رفع القيود الإضافية التي فرضتها على غزة، في مايو/أيار الماضي، عقب عدوان إسرائيلي على القطاع.

ومن القيود التي تم رفعها: توسيع مساحة الصيد من 12 إلى 15 ميلا بحريا، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم (معبر تجاري) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، وجه رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، خلال لقائه بينيت في إسرائيل دعوة للأخير، باسم السيسي، لزيارة القاهرة، بحسب بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي الحديث عن لقاء مترقب بين السيسي وبينيت، في ظل قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القمة تهدف إلى “حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على (خيار) حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية، والعمل على فتح مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.-(الأناضول)