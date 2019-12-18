قناة المملكة تحصد جائزتين في عامها الأول

عمان- الغد- حصدت قناة المملكة جائزتين بلاتينية وذهبية من جوائز ماركوم 2019 (MARCOM AWARDS, 2019) العالمية المتخصصة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي ثاني قناة تلفزيونية في الوطن العربي تفوز بهذه الجوائز بعد شبكة الجزيرة الإعلامية.

وقد فازت قناة المملكة بالجائزة البلاتينية عن فئة الحملات الترويجية بمجموعة من البروموهات القصيرة التي أطلقتها القناة خلال العام بالإضافة إلى الجائزة الذهبية عن التغطية الخاصة التي أعدها فريق الإبداع في الذكرى الأولى لانطلاق قناة المملكة، واستخدمت فيها تقنيات خاصة مثل الواقع الإفتراضي والواقع المعزز.

ونافست قناة المملكة أكثر من 6000 مشاركة من القنوات والشبكات الإعلامية والشركات الدولية، محتلة مركزاً متقدماً في ظل منافسة عالمية.

واستطاعت قناة المملكة خلال عام واحد وضع بصمة واضحة على المشهد الإعلامي المحلي والعربي بالإضافة إلى حصد جوائز عربية وعالمية من خلال فريق عمل أردني محترف.

قناة المملكة هي قناة خدمة عامة إخبارية تهدف إلى حمل رسالة الوطن وتزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية وبأحدث التقنيات العالمية.

تمنح جوائز ماركوم (MARCOM) سنوياً منذ عام 2004 من قبل جمعية التسويق والاتصال (AMCP) التي تضم آلاف المتخصصين في مجالات التسويق والاتصال والإعلانات والعلاقات العامة والمواقع الإلكترونية، وتقوم الجائزة بتكريم أفضل الأعمال في مجالات التسويق والاتصال والتغطية الرقمية.