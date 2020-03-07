قناة المملكة للنساء فقط

عمان- الغد- أعلنت قناة المملكة أن شاشتها ليوم غد الأحد ستقتصر على المرأة، التي ستقدم جميع النشرات والبرامج والتقارير الميدانية.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتقديراً لإنجازات المرأة الأردنية ونجاحاتها في جميع مواقعها وتأكيداً على مكانتها ودورها في بناء الوطن.

وتشكل نسبة المذيعات والمراسلات في قناة المملكة أكثر من النصف كما وتعمل النساء في مختلف أقسام القناة من أخبار وإدارة وهندسة وعمليات وتسويق وغيرها.

وتسعى قناة المملكة، من خلال لجنة النوع الاجتماعي التي باشرت عملها قبل انطلاق القناة في تموز 2018، إلى وضع تعليمات وإجراءات وأدوات تضمن المساواة في الحقوق بين العاملين في القناة من نساء ورجال، سواء من حيث الأجر أو المشاركة في صنع القرار وإعطاء فرص متساوية في تقلّد المناصب العليا والترقية، علماً بأن المرأة في قناة المملكة تتقلد عدة مناصب إدارية منها منصب المديرة العامة.

كما تحرص قناة المملكة كقناة خدمة عامة على تسليط الضوء على مشاركة المرأة المحورية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا في جميع أنحاء الأردن، وتسليط الضوء على قصص كفاح ونجاح سيدات يساهمن في إعالة أسرهن، إضافة إلى التوعية بالقضايا التي تمس حقوقهن.