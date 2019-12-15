قناع الذهب.. كنز من الفوائد للوجه والبشرة

يعد قناع (ماسك) الذهب بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ إذ إنه يمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية، وفقا للعديد من الدراسات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجلة “إن ستايل” أن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة.

وأضافت المجلة الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن الذهب يعمل أيضا على تنشيط سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، ومن ثم تستعيد البشرة المجهدة نضارتها وحيويتها.

وفي نفس السياق يوضح بعض خبراء التجميل للنساء طريقة استعمال قناع الذهب وفق الخطوات الآتية: