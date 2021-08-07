قنبلة فى مقر إقامة ليفركوزن

مدن – كشفت صحف ألمانية اليوم، السبت، عن وجود تهديدات بزرع قنبلة فى مقر إقامة فريق ليفركوزن الألمانى. وبحسب وكالة الأنباء العالمية وصحيفة بيلد الألمانية، أعلنت متحدثة باسم الشرطة فى مدينة لايبزج الألمانية، عن وصول تهديد بقنبلة لمحل إقامة فريق نادى باير ليفركوزن، الذى سيخوض مباراة في بطولة كأس ألمانيا أمام نادي لوك لايبزج المحلي.

وأوضحت أن مجهولا اتصل بقسم الاستقبال فى الفندق الذي يقيم فيه الفريق الضيف ووجه التهديد. وأضافت أن الشرطة قامت بتفتيش الفندق ولم يسفر التفتيش عن العثور على شيء، مشيرة إلى أنه تم التخلي عن فكرة إخلاء الفندق بعد التشاور مع مستشار أمن ومدير الفندق لعدم إيقاظ الفريق الضيف.

وصرحت بأنه تم تعزيز دوريات الشرطة في المنطقة المحيطة بالفندق، بعد تلقي الاتصال الهاتفي، وقالت إن الشرطة لم تلحظ خلال أعمال الدورية ما يلفت الانتباه.

وتحقق الشرطة حالياً في الواقعة ضد مجهول بتهمة تكدير السلم العام عبر التهديد بارتكاب جريمة. -(وكالات)