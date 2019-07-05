قنبلة هواوي تقترب.. صور مسربة تكشف سر “ميت 30 برو”

الغد – من المنتظر أن يصبح جهاز هواوي “ميت 30 برو” أحد أهم ركائز سوق الهواتف الذكية عند طرحه في الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، بصرف النظر عما سيحدث في مسألة الحظر الأميركي المفروض على الشركة الصينية العملاقة.

فبعد التعرف على هاتف ميت 30 برو من خلال صور مسربة، ظهرت صور أخرى للجهاز المقبل من هواوي، ويبدو أنه يشبه في تصميمه تصميم غالاكسي نوت 10 من سامسونغ، بحسب موقع بي جي آر المعني بأخبار الهواتف الذكية.

وبحسب التسريبات الجديدة، ميت 30 برو يتضمن حافة صغيرة في أعلى وأسفل شاشة الجهاز، بالإضافة إلى أن حوافه منحنية مثل هواتف غالاكسي، وبالتأكيد مثل ميت 20 برو.

وسيحتوي ميت 30 برو كذلك على ثلم (شق) أو مكان صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، وهو يتضح من الصور المسربة، التي تم فيها تعتيم مكان ثلم الكاميرا.

وتظهر صورة ثانية، نشرت على موقع “ويبو” تصميم الكاميرا الخلفية في ميت 30 برو، لكن يبدو أنها تصميم قام به أحد المعجبين بناء على الشائعات الأخيرة.

ومن خلال التسريب يبدو أن الكاميرا، من طراز ليكا، بعدساتها الثلاث ستكون على منصة دائرة. (سكاي نيوز عربية)