قنصلية الأردن في دبي تحدد دوامها وتتخذ معايير سلامة

عمان – الغد – أعلنت القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي اليوم الجمعة بيانا بأوقات الدوام ومجموعة من معاييرالسلامة العامة بالإضافة لأرقام تستخدم في الحالات الطارئة وذلك لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وتاليا نص البيان

في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19),والتزاما بمعايير السلامة العامة التي يتوجب اتخاذها في مثل هذه الظروف الطارئة، تعلن القنصلية العامة ما يلي:

– يكون دوام القسم القنصلي واستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعه الثانية عشر ظهرا من الأحد الى الخميس.

– حفاظا على الصحة والسلامة العامة ترجو القنصلية من أبناء الجالية الأردنية ومن مواطني الدول الشقيقة والصديقة أن تقتصر مراجعتهم للقنصلية على الحالات الضرورية والطارئة فقط.

– تدعو القنصلية مراجعيها الكرام الى عدم اصطحاب كبار السن أو الأطفال أو المرضى حرصا على سلامتهم وتحاشيا لأضرار انتقال العدوى بفيروس كورونا.

للتواصل في الحالات الطارئة:-

– رقم القنصلية : 3970500-04

– رقم الخط الساخن : 971501828817+

– رقم الطوارىء : 971562879302+

متمنين الصحة والسلامة للجميع،،،،