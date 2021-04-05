قوات الاحتلال تخرق السياج التقني الحدودي مع لبنان

بيروت – أفاد مصدر أمني لبناني بأن قوة إسرائيلية اجتازت السياج التقني الحدودي مع لبنان بعد، ظهر اليوم الاثنين، مقابل بلدة عديسة الحدودية.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت “اجتازت القوة الإسرائيلية السياج التقني قرب مستعمرة المنارة، وقامت بعملية تفتيش للطريق المحاذي للسياج مقابل بلدة عديسة اللبنانية دون خرق الخط الازرق”.

وأضاف” سجلت أيضا دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارئ”.–(بترا)