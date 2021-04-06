قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

رام الله – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينياً بينهم فتاة، من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق في بيت لحم ورام الله والبيرة والخليل وجنين وأحياء في القدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الـ16 بزعم أنهم مطلوبون.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، أقدمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود، على إجراء عمليات مسح هندسي لعدة أحياء بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من المدينة.

وقالت لجنة إعمار الخليل في بيان، إن مستوطنين اقتحموا حيي قفيشة والشريف بالقرب من الحرم الإبراهيمي تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، وقاموا بتنفيذ أعمال المسح الهندسي بداخلها تمهيداً للاستيلاء عليها.

جدير ذكره، أن المستوطنين كثفوا في الآونة الأخيرة، من اعتداءاتهم على المباني القديمة القريبة من الحرم الإبراهيمي، في وقت تمنع فيه قوات الاحتلال المواطنين ولجنة لجنة الإعمار من دخولها أو ترميمها على اعتبار أنها منطقة عسكرية مغلقة.-بترا