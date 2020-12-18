قوات الاحتلال تقتحم جنين والمستوطنون يهاجمون الفلسطينيين بالضفة الغربية

رام الله – قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومستوطنوها، امس ، مسيرات سلمية منددة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة انطلقت من وسط قرية المغير صوب منطقة “راس التين” التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقًا، تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.

يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من الاحتلال ومستوطنيه، وكان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير، حيث تشهد مواجهات بين فينة وأخرى، ومؤخرا ارتكب الاحتلال جريمة بحق الطفل علي أبو عليا (13 عاما)، حيث أطلق الرصاص الحي تجاهه ما أدى إلى استشهاده.

وتتعرض المغير بشكل دائم لهجوم من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال؛ بهدف الاستيلاء على أراضي القرية، ويهاجم مستوطنو “جبعيت” المقامة على أراضيها المزارعين بشكل متواصل في منطقتي عين سامية ومرج الذهب.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، ونصبت حاجزا عسكريا قرب بلدة جبع جنوبا، بينما هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت حي الجابريات ومنطقة الهدف ومخيم جنين.

وفي السياق، نصب الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة جبع، واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكان مستوطنون اقتحموا فجرا موقعا قرب جبع بحماية جيش الاحتلال، الذي سيّر آلياته على طول شارع جنين – نابلس.

وفي الأثناء، هاجم مستوطنون، امس، عددا من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور أن مجموعة مسلحة من مستوطني “متسبا يائير” وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة قرى في مسافر يطا، وهاجمت عددا من منازل الفلسطينيين في تجمع المركز وفتشتها، واعتدت بالضرب على الفلسطيني عمر جبرين حوشيه عندما حاول منعهم من دخول منزله والعبث بمحتوياته.

كما أغلقت مجموعة أخرى من المستوطنين مداخل تجمعات أم الخير وتوانه وشعب البطم، وقاموا بإيقاف مركبات الفلسطينيين وتفتيشها.

الى ذلك، تمكن الشبان المشاركون في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، من إسقاط طائرة صغيرة يستخدمها جنود الاحتلال لإطلاق قنابل الغاز من علو على المشاركين بالمسيرة المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين بالمسيرة السلمية، واعتدوا على الفلسطينيين والصحفيين، وعرف منهم مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية، إضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل لدموع بكثافة نحو منازل الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

كما، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، المشاركين في مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة “الرأس” غرب المدينة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في المنطقة، وشددت من اجراءاتها العسكرية لعدم وصول المشاركين بالمسيرة للأراضي المصادرة.

وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي: إن هذه الأراضي فلسطينية، وكل شجرة زيتون وحجر في هذه الأرض له حكاية تحد وصمود أمام المُحتل، وستبقى تحمل الأرض الهوية الفلسطينية رغم البلطجة التي يمارسها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال.

وأغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة سلفيت، ولم يسمح لمن لا يحملون هوية المدينة من الدخول إليها، لمنع المشاركة بالفعالية.

وكانت جرافات تابعة للمستوطنين وبحماية قوات الاحتلال قد شرعت في الاسابيع الماضية بتجريف أراضٍ فلسطينية خاصة في منطقتي “الراس” و”المحاجر” غربي مدينة سلفيت وقدّرت بـ50 دونماً.

ورجّحت مصادر محلية، أن تكون عمليات التجريف تنفيذًا لتهديدات أحد قادة المستوطنين بإنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة محاذية لمستوطنة “أريئيل” المقامة على اراضي الفلسطينيين .

يشار إلى أن مستوطنة أريئيل المعروفة بـ”إصبع أريئيل الاستيطاني”، الذي يمتد عدة كيلومترات على تلة مرتفعة، تتوسع على حساب أراضي الفلسطينيين بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية.

وتعتبر أكبر ثاني تجمع استيطاني في الضفة الغربية، وقد شملها المخطط الجديد الذي تم نشرته حكومة الاحتلال تطبيقاً لخطة الضم وإظهاراً للجانب التوسعي الجديد. كما يجعلها موقعها الجغرافي قادرة على قسم الضفة الغربية إلى قسمين، فيما تضم المرافق العامة المتمثلة بجامعة كبيرة تحتوي أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.- (وكالات)