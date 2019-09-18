عمان – الغد- شاركت المديرية العامة لقوات الدرك اليوم الأربعاء, حملة للتبرع بالدم نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع مديرية بنك الدم، تحت عنوان “قطرة من دمك تنقذ روحا”.

وتوافد عدد كبير من منتسبي قوات الدرك إلى موقع الحملة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في لفتة تعكس حجم التكافل الإنساني، والتشاركية لخدمة المواطنين، والمرضى المتواجدين على أسرة الشفاء.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحملات الدورية للتبرع بالدم التي تسهم بها قوات الدرك في كافة محافظات المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

كما تعتبر هذه الحملة امتداداً لسلسة من النشاطات والمبادرات التي تقدمها قوات الدرك لصالح المجتمع، انطلاقاً من إستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة، والمتضمنة لأدوار إنسانية واجتماعية.