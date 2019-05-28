قوات الدرك تنفذ حملة للتبرع بالدم لمستشفى معان الحكومي

عمان-الغد- نفذت المديرية العامة لقوات الدرك – قيادة درك الجنوب، حملة للتبرع بالدم، لصالح مستشفى معان الحكومي.

وشهدت الحملة إقبالاً لمرتبات الكتيبة (6) في محافظة معان، للتبرع بالدم لصالح المرضى في المحافظة وإقليم الجنوب، في لفتة تعكس حجم التكافل الإنساني، والتشاركية لخدمة المجتمع المحلي.

وتعتبر هذه الحملة امتداداً لسلسة من الحملات التي تنفذها قوات الدرك بشكل دوري بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، تطبيقا لإستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة المتضمنة لأدوار إنسانية واجتماعية لخدمة المجتمع المحلي.