قوات الدرك تواصل تألقها في حصد الميداليات

عمان – الغد – واصلت رياضة قوات الدرك تألقها للعام 2019، حيث حقق عداء قوات الدرك البارالمبي (نبيل المقابلة) لقب سباق (21) كم ، في سباق آيلة (نصف ماراثون البحر الأحمر)، الذي أقيمت منافساته مدينة العقبة بمشاركة عدد كبير من المتسابقين المحليين والدوليين.

وظفر المقابلة بالميدالية الذهبية للسباق، مُتّوِجاً إنجازاته اللافتة في العام 2019، بعد ذهبيتين في بطولة غرب آسيا للألعاب البارالمبية 2019، والإنجاز الكبير المتحقق بحصوله على برونزية بطولة تونس الدولية المفتوحة 2019 ، والتي جمعت نخبة من أبطال اللعبة في العالم.

ويشارك المقابلة في منافسات ألعاب القوى عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لإصابته بضعف حاد للبصر، ويمتلك موهبة وقدرة كبيرة في رياضة الجري، حيث تبنت قوات الدرك موهبة المقابلة، وقامت بدعمه وتوفير التدريبات والمعسكرات اللازمة له، حيث حقق العديد من الألقاب والميداليات مع المنتخب البارالمبي الوطني ومنتخب قوات الدرك من أبرزها، فضية الألعاب الآسيوية (جاكرتا) 1500 متر، ذهبية بطولة غرب آسيا 800 متر ، فضية ملتقى مراكش الدولي 1500 متر، ذهبية ماراثون بيروت الدولي، ذهبية ماراثون آيلة الدولي، ذهبية ماراثون الناظور الدولي في المغرب، وغيرها العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.