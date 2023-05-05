قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

أعلنت قوات الدعم السريع فجر اليوم الجمعة، قبولها طلب وقف إطلاق النار في السودان والالتزام به، كذلك قبولها تمديد الهدنة لـ 72 ساعة بوساطة سعودية أميركية.

وجاء على الموقع الرسمي للدعم السريع (تويتر): “استجابة لوساطة أميركية- سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة”.

وأضافت: “نؤكد قبولنا لطلب وقف إطلاق النار والتزامنا به”.

–(بترا)