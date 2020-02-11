العرب والعالمعربي

قوات النظام السوري تسيطر على طريق الدولي حلب- دمشق

منذ 22 دقيقة

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بيروت– سيطرت قوات النظام السوري الثلاثاء على كامل الطريق الدولي حلب-دمشق بعد أسابيع من هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتُشكل استعادة الطريق الدولي، الذي يعبر مدناً عدة من حلب شمالاً مروراً بدمشق وصولاً إلى الحدود الأردنية جنوباً، هدفاً رئيسياً لدمشق منذ فقدت السيطرة على أجزاء منه مع بدء توسع الفصائل المعارضة في العام 2012.(أ ف ب)

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