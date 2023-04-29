قوارب شراعية أجنبية تجوب العقبة برحلة ترويج سياحية

احمد الرواشدة

العقبة – شدت عدة قوارب شراعية من 7 دول أجنبية رحالها صوب واحة أيلة في العقبة على متنها ناشطون مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي ومختصون في مجال النشاط السياحي والترويجي على مستوى العالم.

وكانت القوارب الشراعية قد وصلت مرسى اليخوت قادمة من إسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وألمانيا، وأستراليا، وفرنسا، وذلك بعد أن رست في كل من السعودية، ومصر، وجزر المالديف، وتايلاند، وماليزيا، وأندونيسيا.

وتزخر واحة أيلة بالعديد من عوامل الجذب السياحي وشهرة عالمية واسعة، مستفيدة من تمتع مدينة العقبة الساحلية بمقومات سياحية هائلة وبنية تحتية متطورة، تتكامل مع ما تقدمه المدينة من عروض وأنشطة وفعاليات تجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

واسهمت واحة أيلة في وضع العقبة على خريطة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم، والخيار المفضل لدى مئات الآلاف من الزوّار كل عام.

وقام المؤثرون المشاركون في هذه الجولة بالاطلاع على الثقافة الأردنية والمواقع الأثرية والسياحية، ونقلها إلى متابعينهم حول العالم في مقاطع مصوّرة تعكس جمالية الحياة الثرية والمنوعة في العقبة، إضافة إلى عرض تجربة أيلة السياحية وما تقدمه من منتج وخدمات سياحية تعكس الإرث الثقافي والحضاري الأردني.

وقال مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل معاني إن مارينا ايلة تستقبل أصحاب القوارب وعائلاتهم في مرسى اليخوت، الذي يقع في قلب أيلة، لخدمة النشاط السياحي إذ يوفر 231 رصيفا للقوارب التي يصل طولها إلى 40 متراً، تلبي مختلف المتطلبات وبأفضل التجهيزات وأعمال الصيانة والخدمات الدولية المتميزة في فئتها، مؤكداً أن أيلة ستواصل تسخير جهودها لخدمة الترويج السياحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمنتج السياحي الوطني.

وتلقى جولات أصحاب القوارب الشراعية والسياحية والتي يتراوح طولها ما بين 12 متراً و22 مترا، اهتماماً عالمياً واسعاً للتعريف بالمحطات السياحية التي ترسو فيها، ويشمل ذلك متابعات مكثفة من حول العالم عبر مختلف المنصات والوسائط الاجتماعية الحديثة.

يذكر أن إدارة المارينا/مرسى أيلة لليخوت توفّر على مدار العام جميع المرافق المزودة بأحدث التجهيزات التي تشمل الصيانة اليومية الشاملة للقوارب، وخدمات الإدامة المستمرة كإزالة الأملاح والرواسب العالقة، وخدمات صيانة تشمل السحب الطارئ للقوارب، وأرصفة ذات تحميل مزدوج وجانبي ورسي، و118 رصيفاً جافاً للقوارب وورشة فنية وخدمات صهريج وقود، وخدمات النظافة.

وبين معاني أن العقبة وبجهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نجحت في تعزيز مكانتها وجهة منافسة لمثيلاتها من المدن العالمية الأخرى، وكذلك زيادة جاذبيتها ومرونتها مستلهمة ذلك من رؤية وتوجيهات جلالة الملك، الرامية إلى جعلها الوجهة السياحية الأولى على البحر الأحمر، مؤكداً أن العقبة نجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، حيث تتمتع بمقومات سياحية هائلة وبنية تحتية متطورة، تتكامل مع ما تقدمه المدينة من عروض وأنشطة وفعاليات تجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وبين معاني أن أيلة تواصل تقديم كل ما هو جديد ومميز، لتجعل من كل زيارة تجربة فريدة من نوعها.