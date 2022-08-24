قواعد صارمة تضعها الشركات عند اختيار مضيفات الطيران

هناك بعض المعايير والقواعد الصارمة، التي تبدو لك غريبة يتم فرضها على المضيفات، وفقاً لشركات طيران عالمية سنطلعها عليك في التقرير التالي، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الطول

من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في مواصفات المضيفة، الطول، الذي يعتبر من أهم العوامل لدى الكثير من شركات الطيران.

الأمر الغريب في هذا الشرط، أن يجب أن تكون مضيفة الطيران تتمتع بطول في أصابع أيديها وقدميها، إذ يكون لا يقل عن 2.13 متراً.

يجب توافر هذا الشرط لدى المضيفات، لكي تساعد المسافرين في حمل حقائبهم إلى الأعلى أثناء الركوب والخروج من الطائرة.

الوزن

أما عن الوزن فهو من أهم الشروط الصارمة التي يجب توافرها على المضيفات، يأتي هذا الشرط من قبل الخطوط الجوية الماليزية، التي تضع كتلة الجسم أن تكون ما بين 22-25 للنساء و25-28 لدى الرجال.

عند التقديم لشركة طيران خاصة ولم ينطبق عليك هذه الكتلة المحددة، يسمح لك أسبوعين فقط للوصول لهذا الرقم ثم البدء في التقديم لشركة الطيران من جديد.

النظر

لا شك أن عامل النظر من ضمن الأمور التي يجب توافرها لدى مضيفات الطيران، هذه القاعدة متواجدة في خطوط الطيران الجوية في آسيا، حيث من أهم القواعد أن يكون طاقم الطيران يتمتع بنظر متميز.

في حالة عدم قدرة المضيفة على جعل أعينها تبصر بشكل مميز، يتاح لها استخدام العدسات اللاصقة، أما عن نظارات النظر فهي من الشروط الممنوعة.

تدريب شاق

أما عن خطوط الطيران في البرازيل، التي تؤكد على طاقم الطائرة خاصة المضيفات، أن يخضعون إلى تدريب إضافي من خلال التواجد في غابات الأمازون، في حالة تعرض الطائرة للسقوط في هذه المنطقة.

يتم تدريب المضيفات على التواجد في غابات الأمازون، حتى يكونن على وعي عن كيفية التعامل في هذه المواقف، حتى لا يحدث مضاعفات خطيرة للموقف.

القوة البدنية

القوة البدنية من ضمن الشروط التي تطبق على المضيفات، حيت يتم اختبار المضيفة على قدرتها في رفع 25 كيلو جرام من على الأرض، كما يتم رفع حوالي 11 كيلو جرام من الأرض وتضعه فوق رأسها، لاختبار قدرتها المتعلقة باللياقة البدنية.

السباحة

السباحة، من ضمن الشروط التي يتم فرضها على المضيفات، كنوع من قواعد الأمان والسلامة، تقوم شركات الطيران البريطانية، بوضع هذا الشرط لمن يتقدم في وظيفة المضيف، كما أنه يجب أن يكون سباح أو سباحة ماهرة.

الخلو من الأمراض المزمنة

لا شك أن الصحة العامة يجب أن تكون من ضمن أساسيات اختيار المضيف، حيث يجب أن يكون صحته العامة جيدة لا يعاني من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب.

وضعت شركات الطيران الأمريكية هذا الشرط لدى المضيف، كنوع من أهميته أنه يجب أن يكون المضيف بصحة جيدة حتى لا يتعرض للخطر عند القيام بعمله وبالتالي يحدث بعض الأمور الخطيرة.

الاهتمام بالبشرة

تناول كميات كثيرة من السوائل على متن الطائرة، من ضمن الشروط الغريبة لدى المضيفات، إذ يرجع السبب وراء ذلك أن تكون المضيفة تهتم ببشرتها التي تبدأ من تناول المياه.

المكياج والشعر

كما يشترط عليها وضع المكياج والاهتمام بتصفيفة شعرها والأظافر والرائحة، فهي من أهم الشروط التي يتم فرضها على المضيفات في جميع شركات الطيران العالمية. -وكالات

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