قواعد عسكرية تركية دائمة في ليبيا

تقرير – (أحوال تركية) 13/6/2020

إسطنبول- تواصل تركيا إقامة قواعد عسكرية جديدة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يُتيح لها نشر عتاد جوي وبري وبحري كبير في مناطق ذات أهمية استراتيجية خارج حدودها وتحدّي منافسيها الإقليميين، في محاولة من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان لاستعادة النفوذ العثماني.

وتمتلك تركيا قواعد عسكرية في كل من الصومال وقطر وقبرص، وكانت بصدد إقامة قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية لولا الإطاحة بالبشير، بالإضافة إلى تواجد عسكري قوي في شمال سورية والعراق، والذي يهدف بالأساس إلى تقويض أيّ محاولة كردية انفصالية، فضلاً عن خدمة المطامع في زيادة النفوذ.

تأكيداً لما سبق تداوله من معلومات، كشفت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية أن تركيا تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في أراضي ليبيا حيث تدعم قوات حكومة الوفاق الوطني.

ونقلت الصحيفة عمّا أسمته “مصادر إقليمية”، أنّ “التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى” بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة يوم 4 حزيران (يونيو) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، حيث التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الصحيفة أنه “يجري النظر حالياً في إعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح بنيتها التحتية، فضلاً عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام”.

وذكرت “يني شفق” أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها؛ حيث من المقرر أن تحتوي على طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، من التي أسهمت في نجاح العمليات العسكرية التي أسفرت عن استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على هذا الموقع العسكري المهم.

وأضافت الصحيفة أنه “علاوة على ذلك، سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط”، ليتم فيه بناء “قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية”.

وتابعت الصحيفة: “بالتزامن مع الاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط والتوتر المتزايد هناك، يتطلب الأمر وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية. وبناء على ذلك يعتقد بأنه سيجري تحويل ميناء مصراتة الليبي إلى قاعدة بحرية تركية دائمة”.

وأضافت الصحيفة أنه مع ذلك، سيكون لدى تركيا “النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك”، مشيرة في هذا السياق إلى أن “وجود السفن الحربية التركية سيكون ضرورياً للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة”.

وتعد تركيا أكبر داعم عسكري خارجي لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في بلاده وزعزعة استقرارها عن طريق التدخلات العسكرية، بما في ذلك نقل مسلحين من الأراضي السورية للقتال في ليبيا.

منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم في تركيا في العام 2002، شهدت تركيا تغييرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه التغييرات رؤية تركيا لدورها الإقليمي على ضوء تاريخها العثماني، وما تشهده المنطقة المحيطة مباشرة بها من اصطفافات جديدة وتوترات وصراعات، حتى أنّ أردوغان قد انقلب على أقرب المُقرّبين له في تركيا وخارجها، وحاد بشكل كامل عن سياسة “صفر مشاكل” التي كان قد اتخذها شعاراً لسياسته الخارجية في السابق.

في 27 تشرين الصاني (نوفمبر) 2019، وقعت حكومة الوفاق الليبية والسلطات التركية مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين، واللتين أثارتا معارضة شديدة من قبل حفتر، وكذلك كل من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وتقول الأطراف المذكورة إن هاتين الوثيقتين غير قانونيتين، وتتهم تركيا بالسعي إلى التمركز عسكرياً في ليبيا والاستفادة من الأزمة في البلاد للاستيلاء على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط عن طريق إقامة منطقة اقتصادية خالصة وسط خلافات متزايدة مع الدول المجاورة.

على صعيد آخر، يبدو أنّه لم يعد خافياً أنّ المخابرات التركية تسعى إلى تكرار السيناريو الليبي في اليمن، حيث يشهد الدور التركي هناك تصاعداً لافتاً خلال الآونة الأخيرة عبر استغلال أنقرة نفوذها المتزايد في فرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في اليمن الذي يمثله حزب الإصلاح المسيطر على مفاصل الحكومة الشرعية في هذا البلد العربي، فضلاً عن نفوذ تركي-قطري قوي لدى إيران وجماعة الحوثي الموالية لها.

وفي هذا الصدد، كشف رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الاستخبارات التركية طلبت بشكل رسمي من الفصائل السورية الموالية لها تحضير مقاتلين “مرتزقة” بغية إرسالهم إلى اليمن للقتال مع الجماعات المُتشددة هناك، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة ومُغريات كثيرة.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ ما يُسمّى بغرفة عمليات أنقرة طلبت من الفصائل السورية التابعة لها، والتي تُجنّد المرتزقة في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” 300 مقاتل من كل فصيل مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 5 آلاف دولار شهرياً لكل مقاتل لدعم “حركة الإصلاح” في اليمن.

ويرى مراقبون سياسيون أنّ أردوغان يسعى إلى إرسال من تبقى من مُرتزقة الفصائل السورية إلى اليمن، وإفراغ مناطق الشمال السوري منهم، وخاصة في عفرين؛ حيث تعمل تركيا على نقل هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا واليمن ونشر القوات التركية مكانهم حتى تستلم زمام الأمور بالكامل في عفرين، وذلك بحجة ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المرتزقة، وبذلك تنتقل أنقرة إلى مرحلة الاحتلال المباشر في سورية.