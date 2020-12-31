قوة الانتشار السريع الأردنية مالي 1 تغادر إلى أرض المهمة

عمان – غادرت قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/1، اليوم الخميس، إلى أرض المهمة للمشاركة بواجب الأمم المتحدة (MINUSMA) في جمهورية مالي.

وكان قد جرى يوم الاثنين الماضي وداع للقوة في مركز تجمع قوات حفظ السلام بحضور مدير العمليات الحربية العميد الركن حسن أبو رمان.

وقال العميد الركن أبو رمان في كلمة له: “إن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في قوات حفظ السلام جاءت نتاج جهد وتعب وسمعة طيبة، سطرها نشامى القوات المسلحة، إيماناً من الاردن وقيادته الهاشمية بالدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة بإشاعة الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم وأهمية المساعي الدولية الرامية لتقديم الخدمات لجميع المنكوبين والمتضررين في العالم، ونتمنى أن تكونوا كما عهدكم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني محافظين على سمعة الأردن وسمعة الجيش العربي الناصعة بين الأمم”.

وأضاف مدير العمليات الحربية، إن الحفاظ على هذه السمعة تتم من خلال العمل بجد وجهد وتطبيق تعليمات القوات المسلحة والأمم المتحدة، ومراعاة الجانب الإنساني في مساعدة الملهوفين، مؤكداً أهمية الجاهزية القتالية والاستعداد النفسي والبدني لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية، والعمل بروح الفريق للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي. -(بترا)