“قوة التغيير”.. برامج شبابية للانخراط بسوق العمل في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- رسم فريق شبابي تطوعي في العقبة نموذجاً مميزاً للشباب المعطاء، وذلك من خلال السعي إلى تفعيل وتعزيز وصقل قدرات ومهارات وإمكانيات روح القيادة الشبابية، بمحاضرات نوعية انطلاقاً مما يشعر به الفريق مع أقرانهم الشباب وحاجاتهم.

ويسعى الفريق الذي أسسه الشاب محمد أبو عوض، إلى المساهمة بالحد من نسبة البطالة في الأردن، والمساهمة في نهضة اقتصادها من خلال تأهيل شباب بمختلف المهارات والقدرات ومن ثم توجيههم لخلق مشروع خاص بهم، وتشبيكهم مع جهات مانحة واقتصادية خاصة في مدينة العقبة.

وقال أبو عوض، إن العمل التطوعي يعد دليلاً على حيوية المجتمعات ومعياراً للرقي والتقدم، وهو مؤشر إيجابي وسلوك حضاري نتفاخر به بالعقبة، ويساعد الفرد على بناء شخصيته وتنمية مهاراته وقدراته، وهو ترجمة للعلوم النظرية إلى واقع ملموس، مؤكداً أن الفريق والذي تم تسميته بـ “قوة التغيير” جاء بعد عزم الشباب في العقبة لوضع بصمة لهم بالأثر الطيب على أقرانهم الشباب بمحاضرات نوعية تهتم بالقضايا الشبابية وتوجيههم نحو سوق العمل وإكسابهم مهارات مختلفة.

وأضاف أبو عوض، إيمانا منا بالشباب خاصة، وانطلاقاً من محبة مملكتنا الحبيبة وانسجاما مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني قررنا أن ننطلق بفريق قوة التغيير الذي تأسس خلال أزمة جائحة “كورونا” في أيلول(سبتمبر) من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفريق يضم عددا كبيرا من المتطوعين والمبدعين في شتى المجالات وللمراحل العمرية كافة، ومنتشر في محافظات المملكة كافة، وهو أيضاً فريق معتمد لدى وزارة الشباب حسب الأصول.

وبين أبو عوض، أن الفريق وضع بصماته بإعطاء منتسبيه المتطوعين عشرات المحاضرات في شتى المجالات، والتي يطلبها الشباب على أيدى مختصين متطوعين استفاد منها أكثر من 2000 شاب وشابة في محافظات المملكة كافة، ويسعى إلى إعطاء المزيد وتقديم الأفضل معتمدا على عزيمة الشباب الذي ستصعد بالوطن نحو المجد.

وقال أبو عوض، إن رؤية الفريق والذي يلقى قبولا واسعا بين الأوساط الشابية تتمثل بالوصول إلى أردن نموذجي زاخر بالكفاءات الشبابية، إلى جانب تعزيز الانتماء والولاء للوطن والمجتمع ونشر ثقافة التطوع ودعمها وتأصيل روحها في المجتمع وإبراز دورها في تنمية المجتمع، ودعم مفهوم المواطنة الصالحة والانتماء للمجتمع والتأثير الإيجابي بصورة أشمل على امتداد مساحات الوطن العزيز، إضافة إلى إنتاج كفاءات شبابية قيادية للتأثير بالمجتمع بشكل إيجابي عبر إعطائهم برامج تدريبية بمختلف المجالات وإطلاق العنان لمواهبهم وتبني ودعم أفكارهم التطوعية لخدمة المجتمع دون التطرق للأمور السياسية أو الدينية.

ونوه أبو عوض، إلى أن المرحلة الأولى للفريق انطلقت العام الماضي حدت منها جائحة “كورونا”، مؤكداً أن المتطوعين بذلوا مجهودا كبيرا بإعطاء محاضرات وتفرغوا لإعداد خطة للشباب وعن طريق تطبيقات مختلفة للوصول إلى شريحة أكبر، مبينا أن المرحلة الثانية تتركز على إعطاء دورات وجاهية بكل محافظات المملكة وتبني الأفكار المنبثقة عن الشباب وتوظيفها ودعمها وإطلاقها على شكل مبادرات وحملات تطوعية، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تنمية الفريق وإطلاق فروع له بكل محافظة من الشباب المستفدين.

وبين أبو عوض، أن الفريق يطمح في المستقبل وبعد إنجاز الخطة السابقة إلى مد يد العون لكل الجهات التطوعية لتحسين جودة العمل التطوعي وتيسيره، إضافة إلى تقليل نسبة البطالة والفقر في المجتمع من خلال كسب ثقة أصحاب المال لدعم ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر عبر مشاريع تنموية لهم وتوظيف المهارات والأعمال القائم عليها الفريق بما يتناسب مع احتياجات الشباب في المجتمع.

ويأمل الفريق بمساندة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المملكة المساهمة بتغطية احتياجات الفريق ليتمكن من أداء رسالته بشكل أفضل وبمهنية عالية، ولا سيما وأن جميع الجهود التي تمت سابقا، جاءت بجهود شخصيية من المتطوعين على حسابهم الخاص وعلى حساب وقتهم.