قوة الدولار تهبط بالذهب

لندن – انخفضت أسعار الذهب أمس مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس انخفض 0.7 بالمائة عند التسوية أول من أمس لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1744.50 دولار للأوقية.

وعانت مبيعات التجزئة الأميركية تراجعا قياسيا في آذار (مارس) ونزل إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 2199.96 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.33 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 777.98 دولار للأوقية. – (رويترز)