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قوقزة مديرا عاما لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

منذ 31 دقيقة

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احمد الرواشدة

العقبة – قرر مجلس ادارة شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ الذي عقد برئاسة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس ادارة الشركة نايف بخيت تثبيت الكابتن منصور قوقزة مديرا عاما لشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ .

وجدير بالذكر ان الكابتن قوقزه له خبرة كبيرة في مجال العمل المينائي حيث تدرج بالعمل والمناصب  في الموانىء الاردنية على مدار ثلاثة عقود  ويحمل الكابتن قوقزه شهادة ربان أعالي البحار، والذي يعد من التخصصات البحرية الهامة في عمل الموانىء والمنظومة البحرية بشكل عام ، وتم تكليفه سابقا بالادارة ولمدد مختلفة، وكان آخر منصب يشغله نائب مدير عام الشركة قبل ان يكلف منذ سنة بادارة الشركة.

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