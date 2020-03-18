قوقزه: عمليات المناولة تسير بشكل طبيعي في ميناء العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الكابتن منصور قوقزه، إن موانئ العقبة تستقبل يوميا الاف الاطنان من الحبوب والبضائع وان جميع عمليات المناولة تسير بشكل طبيعي وانسيابي وضمن الخطط والبرامج المعدة مسبقا

واوضح الكابتن قوقزه ان العمل جار الان على تنزيل حمولة من مادة الذرة على أرصفة ميناء العقبة أضافة الى تفريغ سفينتين تحملان الاف من الاغنام للاسواق المحلية مشيرا في الوقت ذاته ان جميع الخطط ومناوبات العاملين قد وضعت ضمن خطة مبرمجة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لتتوافق مع الظروف التي تمر بها المملكة في مكافحة فيروس كورونا وذلك لضمان انسيابية البضائع من موانىء العقبة دون توقف

و قال مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء ان منظومة الموانئ الاردنية والنقل من والى العقبة اصبحت اليوم منظومة يشار اليها بالبنان، وسيتم تعزيزها بسكة الحديد التي ستربط ميناء العقبة الجديد وميناء الحاويات بميناء معان البري، مشيرا انها خطوة نوعية لما تنطوي عليه من ابعاد اقتصادية وخدمية وتنموية للاقتصاد الوطني عموما، وللمناطق التي تعنى بها هذه المنظومة .