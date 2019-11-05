“قوى البارالمبية”يشارك في بطولة العالم

عمان – الغد – غادر فجر اليوم الثلاثاء وفد ألعاب القوى البارالمبي متوجهاً إلى دبي للمشاركة في بطولة العالم التي تستمر إلى 15 من الشهر الحالي .

ويترأس الوفد إبراهيم الحليق أمين صندوق اللجنة البارالمبية ويضم كلا من: داوود شحادة إدارياً، ومحمد الحراسيس مدرباً، واللاعبون: أحمد هندي، عامر عبد العزيز، نبيل مقابلة، وعبدالله الشافعي.

وتعتبر البطولة الأهم في حسابات التأهل لدورة الألعاب البارالمبية الدولية طوكيو 2020، وكان للاعبو المنتخب قد خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف إضافة إلى معسكر داخلي استعداداً لهذه البطولة.

وكانوا قد شاركوا في دورة الألعاب البارالمبية الاسيوية (جاكرتا 2018)، وبطولة تونس الدولية 2019، وأخيراً في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية في عمان وحققوا نتائج ملفتة.

وكان د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية على رأس مودعي البعثة، وأكد تفاؤل أركان اللجنة البارالمبية بلاعبينا وقدرتهم على التنافس الشريف خصوصاً لما قدموه في البطولات القارية والعربية خلال العاميين الماضيين.

وطالب أبو الرز من الوفد إظهار صورة مشرفة عن الرياضة البارالمبية الأردنية، مشدداً إلى أن لاعبي المنتخب أهل ثقة بكافة النواحي.

من جانبها أبدت مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية ثقتها بأن يقدم لاعبونا مستويات مميزة في البطولة مبدية تمنياتها أن يعودوا موشحين بالميداليات الملونة.