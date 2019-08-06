قيادة السيارة: “مين أشطر” الشباب أم الفتيات؟ (فيديو)

عمّان – الغد – تستعرض باكورة سلسلة برنامج “حل وسط”، قضية النقل في عمان، وتتطرق إلى أعداد السيارات والمركبات التي تسير على طرقات العاصمة.

الكثير من التساؤلات الأخرى تطرحها بسنت زيدان، معدة ومقدمة البرنامج، الذي ينشر على موقع “الغد” الإلكتروني، ومنصات الصحيفة على وسائل التواصل الإجتماعي، مساء كل يوم ثلاثاء اعتبارا من اليوم.

ويأتي إطلاق “حل وسط” تأكيدا على دور الشباب وإتاحة الفرص لهم، ضمن مبادرة “الغد” الشبابية، التي أعلنت عن إطلاقها مع احتفالها بإضاءة شمعتها السادسة عشرة، في الأول من آب الحالي.

و”حل وسط” برنامج تفاعلي أسبوعي يعرض قضايا وتحديات اجتماعية مختلفة، بأسلوب شبابي خفيف. ويسلط الضوء على أسباب المشكلة ومدى انتشارها للوصول إلى “حل وسط” في نهاية كل حلقة، من خلال التفاعل مع الجمهور ومشاركتهم في الآراء والمقترحات .

ويعرض البرنامج متابعات الجمهور ومشاركاتهم في فيديوهات قصيرة أو من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت “الغد” أعنلت عن فتح منصاتها الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع الصحيفة الورقية، للشباب، لنشر إبداعاتهم في إنتاج محتوى إعلامي يلبي تطلعاتهم وحاجاتهم.

وأوضحت أنها ستفسح، ضمن مبادرتها الجديدة، للشباب الطموح الفرصة الكاملة لإنتاج تقارير مصورة ومكتوبة، ومحتوى خاص بوسائل التواصل الإجتماعي، بالشكل والطريقة والأسلوب الذي يرون أنه يلبي تطلعاتهم، ويعبر عنهم، فيما ينحصر دور صحفيي ومحرري “الغد” بتقديم الإرشاد والدعم للشباب، حال طلبهم.

ولهذه الغاية، كانت انهت “الغد” مؤخرا تجهيز موقع خاص للتصوير “استوديو”، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لإنتاج وإعداد البرامج، وبما يواكب تطلعات الصحيفة في تعزيز منصاتها الإلكترونية.