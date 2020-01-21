قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية تساهم بتخطي آثار الظروف الجوية

عمان- باشرت مختلف تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الجنوبية ومنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي أثرت على المملكة، ومن خلال التعاون والتنسيق مع غرف العمليات المعدة لهذه الغاية بإسناد ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات أشغال محافظات الجنوب وبلدياتها لمساعدة المواطنين ضمن المناطق الجنوبية من المملكة في تخطي آثار الظروف الجوية الطارئة ضمن منطقة المسؤولية.

وقامت آليات المنطقة بفتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج في محافظة الطفيلة/ منطقة القادسية، إضافةً لتقديم الطرود الغذائية لعدد من المواطنين. من جانب آخر ثمّن المواطنون وقفة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بجانبهم في ظل الظروف الجوية السائدة في المملكة، معبرين عن اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية.

وابدت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية المواطنين استعدادها لاستقبال أية ملاحظات من خلال غرف عمليات المنطقة الرئيسية أو إبلاغ الكوادر العسكرية العاملة في الميدان عن إي طارئ لتقديم المساعدة لمن يحتاجها بالسرعة القصوى.

(بترا)