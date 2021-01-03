قيادة متهورة قرب دوار النعيمات في أم السماق.. والأمن يضبط السائق (فيديو)

عمان -الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى ضبط سائق متهور ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته (بكب ) بصورة طائشة ومتهورة في محافظة العاصمة .

وأضاف بأنه وبعد أن تم التحقيق في الفيديو وتحديد المركبة وسائقها ومكان تصوير المقطع وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.