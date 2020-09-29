“قيامة اليتامى” رواية جديدة للروائي السوري أحمد خميس

عمان- الغد- صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان رواية جديدة وهي الرواية الثانية للروائي السوري أحمد خميس بعنوان” قيامة اليتامى”، جاءت الرواية في “357”، صفحة من القطع المتوسط. وسبق أن صدر له رواية” خنادق الحب عن نفس الدار.

تتناول الرواية قضايا فردية واجتماعية وأمنية ونفسية، ترتبط تفاصيلها بغسل الأدمغة وتحويل البسطاء إلى قتلة غير مأجورين بيد الكبار، لتنتقل الشخصيات إلى سورية عبر تقنيات الرواية. تنطلق الأحداث من البيئة الفرنسية، حيث يبدأها الرسام السوري وصديقه عازف الكمان الفلسطيني ومغنية الأوبرا العراقية بخوض الأحداث الشائكة، التي تدور بين فرنسا وسورية والعراق.

تضمّ الرواية (59) فصلا مرقمة بأرقام متسلسلة، في كل فصل تجد الكاتب يذهب لمشهد مغاير لسابقه، غالباً ما يبتدئ المشهد بشخصية من شخصياته تتحدث عن نفسها أو عن خططها اللاحقة أو..أو..، ثم يتدخل الراوي ليتحدث فاردا ومضيئا لمساحات أخرى من المساحات التي تقول الشخصية من زوايا أخرى، لتعود الشخصية بالحديث، ثم تحاورها أخرى، وهكذا.