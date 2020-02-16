قيس سعيّد: لن نترك تونس تتقاذفها المصالح

تونس- شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه لن يترك بلاده تتقاذفها المصالح، قائلا إن “المناورة تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر”.

جاء ذلك في بيان صادر عن سعيد في ساعة متأخرة من مساء السبت، في أول تعليق على إعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلته المقترحة، بعد انسحاب حركة النهضة منها.

وقال سعيد في البيان إن “تونس فوق كل الاعتبارات الظرفية والصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء، ولن نترك البلاد تتقاذفها المصالح”.

وأضاف أن “المناورة تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر” موجهاً مطالبه بأن يكون “الجميع في مستوى المرحلة واللحظة التاريخية”.

وتابع سعيد أنه “من يريد أن يصنع تاريخا جديدا للشعب التونسي، فالأبواب مفتوحة أمامه، وهذا ما ينتظره الشعب”.

ومساء السبت، أعلن الفخفاخ أنه قرّر مع الرئيس، بحث احتمالية تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار حركة “النهضة” الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.

وكانت “النهضة” ( تمتلك 54 نائبًا من 217 في البرلمان) أعلنت أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ؛ بسبب إصراره على رفض مطلب الحركة بتشكيل “حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا”، وفق تعبيرها.

وعقب لقائه سعيّد، قال الفخفاخ، في تصريح صحفي، إنه “من باب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، قررنا مع الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”. ‎

وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة في 20 فبراير/شباط الجاري.

وبحسب الدستور التونسي، إذا لم يتم الإنتهاء من تشكيل الحكومة في المدة المحددة، سيتم الذهاب إلى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة.-(الأناضول)